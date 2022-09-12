Son Dakika Basına Sızdı! Emekliye 15.000 TL Daha Ödeme Olacak! 3 Banka Açıkladı...

Emekli olan vatandaşlar için Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden yeni bir müjdeli haber geldi. Devlet destekli olarak 15 bin TL'ye kadar daha ödeme almak isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, emekli olan kişilere, on beş bin TL ödeme, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden verilmektedir. Banka hesabınız üzerinden alabileceğiniz kampanya ile birlikte sizlerde başvurunuzu gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde sonuç alabilecek ve onaylanan kredileri, istediğiniz zaman hesaplarımıza yatırarak kullanabileceksiniz.

Emekli maaşını Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alan kişiler emekli maaş hesapları aracılığı ile birlikte daha önce ihtiyaç kredisi kullansalar bile kredi kullanabilmeleri için şartlara uygun olarak 5 dakika içerisinde aynı gün kredi imkanından faydalanabiliyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, özellikle emekli maaşını kendi bankasından alan vatandaşlar için 15000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanından faydalanmaya olanak sağlıyor.

En düşük faiz oranlarından yararlanabileceğiniz bu kampanyalara sadece emekli maaş müşterileri katılabilmektedir. Emekli maaşınızı ilk defa bu üç kamu bankasına taşımanız durumunda daha yüksek limitlerde ihtiyaç kredisi ile birlikte borç kapatma kredisi alabileceğinizi de söyleyebiliriz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli Kredisi Başvurusu

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden Emekli Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, şartlar dahilinde aynı gün içinde hesaplarına yatırılacak olan ödemeleriyle birlikte kredi alabilmektedir. Bankaların resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak veya bankaların internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak 7 24, uzaktan, kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak sizleri onbeş bin TL'ye kadar kredi imkanı sağlayacak olan bu kamu bankaları, diğer bankalara nazaran sizlere daha düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi imkanı sağlayacaktır.