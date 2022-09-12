Gönül Dağı 3. Sezona Düşük Reytingler ile Başladı!

Geçtiğimiz hafta 3. sezona başlayan, TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi olan Gönül Dağı izlenme oranlarına düşük bir giriş yapmıştı. Söz konusu televizyon dizisi projesi geçtiğimiz hafta 3. sezonunun ilk bölümünü yayınlamış ve elde ettiği izlenme oranları ile hayal kırıklığı yaşamasına sebep olmuştu. İzleyici kitlesi dizinin elde ettiği reyting sonuçlarını görmesi sonrasında geçtiğimiz senelere göre bazı değişikliklerin olduğunu hızlı bir şekilde fark etti. İlk iki sezona göre daha düşük sonuçlar elde eden dizi bu durum karşısında izleyicilerin şaşkınlık yaşamasına sebep oldu. Pek çok izleyici ise elde edilen sonuçlar her ne kadar yüksek olsa da Gönül Dağı dizisinin ilk iki sezonuna göre düşük olması sebebiyle büyük bir üzüntü yaşadı.

Dizi elbette pek çok yapımın elde edemeyeceği kadar başarılı reyting oranları elde ediyor fakat daha önce çok daha yüksek sonuçlar almıştı. Proje Eylül ayının gelmesiyle beraber ekran hayatına dönüş yaptı ve TRT 1 ekranına milyonlarca izleyiciyi çekti. Projenin 67. bölümü 10 eylül cumartesi akşamında ekranlarda yayınlanarak izleyici ile buluştu. Tüm izleyici gruplarında dizi projesi çok iyi bir başarı kazandı ve birincilik koltuğuna oturdu.

İzlenme oranlarında halen 10’lu reytinglerin oldukça altında bulunan projenin sadık izleyici grubu dizinin çift haneye ulaşmasının zor bir şey olmadığını çok iyi biliyor. Diğer taraftan dizinin henüz kazanabildiği reyting oranları 2 sezon boyunca alışıldığı gibi 10’lu reytinglerin altında geldi. Tüm izleyici grupların da daha önceki senelerde de benzer oranlar kazanan Gönül Dağı isimli televizyon dizisi projesi 3. sezonda benzer oranları elde etmeyi başaramadı. Bu noktada yeni sezonda sonraki bölümlerde dizinin alacağı sonuçlar ve neler yaşanacağı ise merak ediliyor.

Başarılı dizi Gönül Dağı isimli televizyon dizisi projesine Dilek isimli karaktere hayat veren Gülsim Ali İlhan veda etmiş ve bu durumda izleyici kitlesi de dizinin 3. sezonda yaşayacağı gelişmeleri merak etmişti. Dilek karakterinin senaryo gereği ölerek diziye veda etmesi sonrasında Berk Atan tarafından canlandırılan Taner karakteri de omuzlarındaki yükü atmış oldu. Aşkını doya doya yaşayamayan Taner bebeğine babalık yapmak için emek gösterirken Dilek'in ölümünün acısını ise yaşamaya fırsat bulamadı.

Taner ile Dilek'in aksine Ramazan ile Asuman'ın aşkı ise dolu dizgin devam ediyor. Bunun yanı sıra Elif ile Kenan da ilişkilerine güzel bir şekilde devam ederken Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü fragmanında Nazlı Pınar Çağlar tarafından hayat verilen Cemile karakterinin tekrar hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Hamile olması haberiyle sevenlerini mutlu eden Cemile karakteri yeni bölümde güzel haber ile hayranları karşısına çıkacak.

Cumartesi akşamlarında Berk Atan, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk gibi birbirinden başarılı oyuncuların başrolde yer aldığı Gönül Dağı dizisi cumartesi akşamlarında sezonun ilerleyen haftalarında izlenme oranları ile merak ediliyor. Projenin tekrardan ilk iki sezonda olduğu gibi çift haneli izlenme oranlarına ulaşıp ulaşmayacağı tartışma konusu oldu. Henüz dizinin 3. sezonuyla bu durumu elde etmesi zor bir durum gibi görünürken Ekim ayında seyirci kitlesinin bir artışa geçip geçmeyeceği ise merak ediliyor.