Son Dakika: Bankamatik Kartınıza, TC Kimlik Numaranıza Göre 14000 TL Ödeme Yatacak: 3 Bankadan Açıklandı!

Bankamatik kartı kullanan vatandaşların TC kimlik numaraları üzerinden 14000 TL'ye kadar ödemeleri Aralık ayı sonuna kadar 3 banka tarafından alacak. Bankamatik kartı kullanan vatandaşlar TC kimlik numaraları üzerinden 14000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirerek, uygun faiz oranlarıyla birlikte bu kredilere hemen alabilecek. Bankamatik kartı kullanan vatandaşlar, hangi bankada hesapları var ise o bankanın internet bankacılığını kullanarak destek kredilerinden faydalanabiliyor.

TC Kimlik Numaranıza Göre 14000 TL Ödeme Yatacak

Akbank, başlatmış olduğu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi imkanı sağlayacak. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda SMS atarak da cep telefonları üzerinden ne kadar kredi onay aldıklarını görebilecekler. Akbank kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderin.

Akbank haricinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceğiniz Denizbank ve Garanti Bankası da bulunmaktadır. Denizbank ve Garanti Bankası nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşları hem internet bankacılığı uygulamaları üzerinden hemde banka şubeleri üzerinden istedikleri zaman ihtiyaç kredisi ödemesi vereceğini açıkladı. Denizbank ve Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemelerini hızlı bir şekilde vereceğini duyurdu.