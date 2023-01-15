Son dakika... Bankamatik kartınıza 40.000 TL ödeme!

Son zamanlarda yapılan ihtiyaç kredisi ve Emekli kredisi kampanyalarına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara yapılacak olan işlemlerde 40000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi alacak olan kişilere duyuru paylaşıldı. 40000 TL kredi almak istiyorsanız, Akbank ve Finansbank tarafından başlatılan bu kampanyaya CEP Telefonunuz üzerinden mesaj atarak katılabilirsiniz.

2 banka tarafından tasarlanan İhtiyaç Kredisi kampanyasında bu bankadan hesabı olan ve bankamatik kartı kullanan vatandaşlarına öncelik tanıyarak, kredi imkanı sağlanacaktır. Nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için yapılan yeni ödemelerde, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 40000 TL ödeme, bazı şartlar dahilinde verilir.

Bankamatik kartınıza 40000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu..

Bankamatik kartı üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara öncelikli olarak kredi notuna göre işlem yapılacağını söylemek istiyoruz. 40000 TL kredi ödemesi alacak olan vatandaşların bu iki banka üzerinden de işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için kredi puanı 1400 ve üzerinde olması istenmektedir. Banka müşterisi olan vatandaşlara ihtiyaç kredisi ödemesi adı altında verilecek olan bu kredilerde ilk taksit ödemenizde 90 gün erteleme yapabilirsiniz.

Akbank üzerinden başvuru gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan vatandaşlar, Akbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorlarsa, cep telefonları üzerinden Akbank Direkt uygulamasını indirerek kredi kullanabilmektedir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden kullanmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusunda, sizlere düşük faiz oranları ile birlikte kredi imkanı sağlayacak ve onaylanan bu kredileri hesaplarımıza yatırarak, kullanmanıza da olanak sağlanacaktır.

Finansbank 40000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar TC kimlik numaraları üzerinden 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeleri durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olurlar. Finansbank 40000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler uygun faiz oranları ile birlikte bu bankadan istedikleri zaman nakit kredi kullanabilir.