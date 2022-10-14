Bu fırsat kaçmaz! Garanti BBVA ve iki bankadan açıklama! Bu bankada hesapları olanları ilgilendiren gelişme var

Garanti Bankası yapmış olduğu yeni kampanya ile birlikte ekim ayı sonuna kadar düşük faiz ve oranlarıyla kredi vereceğini açıkladı. Garanti Bankası, sonrasında Denizbank ve Yapı Kredi Bankası da bu kredi kampanyasına katılarak vatandaşlara 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak 36 ay vadeli ödeme yapacağını duyurdu. Garanti Bankası, Denizbank ve Yapı Kredi Bankası yapmış oldukları bu kampanyalarda, nakit kullanmak isteyen vatandaşlar için hemen aynı gün içinde kredi ödemelerini internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kolay bir şekilde yapabilmektedir. Garanti Bankası, Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi alarak başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak verilecek kredilerde şartlar dahilinde hızlı bir şekilde kredi ödemeleri yapılmaktadır.

Garanti Bankası Denizbank, Yapı Kredi Bankası en yakın banka şubesi üzerinden de işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara belirtilen şartlar dahilinde kredi veriyor. 18 yaşından büyük olmanız ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız ile birlikte banka kredi puanı 1500 üzerinde olan tüm vatandaşlar nakit kredi alabiliyor. Başvurusunu gerçekleştirmek isteyen vatandaşların, Garanti Bankası, Denizbank ve Yapı Kredi Bankası hesapları olması durumunda ise banka müşterisi olmalarıyla birlikte internet şifreleri üzerinden, haftasonu olsa bile kredi onayı alıp hesaplarına ödemeler alabilmektedirler.

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu...

Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak veya banka şubelerine giderek kimliğinizle birlikte kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli kredi imkanı sağlanıyor. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız, 3 ay ertelemeyle bu kredi kampanyalarına katılmak için sizlerde hemen aynı gün içinde işlem yapabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası ve Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu...

Telefonunuz üzerinden SMS atarak bu iki banka üzerinden dilediğiniz zaman kredi başvurusunda bulunabiliyor ve onay almanız durumunda da hemen bankaya giderek, kimlikle kredi kullanabiliyorsunuz. Sms atarak, başvuru yapmak istemeyen vatandaşlar, banka şubelerine giderek hızlı birşekilde kimlikleriyle birlikte de kredi başvurusunda bulunabiliyor. 50000 TL'ye kadar alacağınız kredilerde 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.