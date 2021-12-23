Son Dakika: Bankamatik Kartınız Varsa 7000 TL Ödeme Yatacak! Başvuru Yapmak Yeterli Olacak

Banka ve kredi kartı sahiplerine müjde: 7000TL yatırılacak. Banka ve kredi kartı kullanan vatandaşlara müjde. 7000 TL banka aracılığıyla hesabınıza aktarılacaktır.

Bankamatik veya kredi kartınızı düzenli kullanıyorsanız qnb Finansbank 7.000TL'ye kadar ödeme yapacağınızı duyurdu. Başvurunuzu Qnb Finansbank üzerinden yapın, sonucu 5 dakika içinde öğreneceksiniz. Yoksul vatandaşlar için başlatılan bu kampanya kapsamında kredi alan kişiler diledikleri zaman belirli koşullar altında qnb Finansbank üzerinden başvuruda bulunabiliyor. Özellikle banka ve kredi kartı kullanan kişilerin banka şubesine gitmeden kredi onayı almasına banka tarafından izin verilmektedir. İhtiyaç kredisinden yararlanmak isteyen vatandaşlar diledikleri zaman ve belirli koşullar altında bu bankadan kredi alabilirler.

Qnb Finansbank, t.c. aracılığı ile başvuruda bulunuyorsanız lütfen kimliğinizi 5030'a mesaj olarak gönderiniz. 7000 TL'ye ek olarak, bankalar kredi notunuzu da kontrol edebilir ve daha yüksek limitlerde kredi onayları verebilir. İhtiyaç sahibi vatandaşlar için bu kampanyada belirtilen şartları taşıyan vatandaşlar, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisine hak kazanırken, 7000 TL kredi ile ilk amortismanını 90 güne kadar erteleyebiliyor.

Emeklilere ve sigortalılara ödenecek olan bu ihtiyaç kredileri düşük faiz oranlarıyla kullanılmaktadır. 7000TL'ye başvurmak isteyenler kimlik kartları ile bir banka şubesine gidebilir veya bir banka şubesine gitmeye vaktiniz yoksa bankanın kendi web sitesinden kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Banka tarafından yapılan kredi başvurusunun sonucu olumlu ise sadece en yakın banka şubesinin kimliği kullanılabilir.

Qnb Finansbank'ın yanı sıra Denizbank Akbank İş Bankası Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası'nda hesabı olan müşteriler internet bankacılığı uygulamasını kullanarak 7.000 Türk Lirasına varan kredi kullanabilmektedir. Bu bankaların kredi koşullarını ve faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız resmi web sitesine göz atabilirsiniz. Web sitelerinden elde ettiğiniz bilgiler ışığında sizler de istediğiniz banka aracışığıyla kredinizi kazanabilirsiniz.

Öte yandan ev hanımları kredi kartlarını qnb Finansbank üzerinden kullanabilir ve bu kredi kartı ile düzenli ödeme yapmaları halinde 7000 TL provizyon alabilirler. Ev hanımları da banka şubesine gitmeden bankanın kendi resmi mobil uygulamasından faydalanarak kredi başvurusu yapabilmektedir. Böylece kredi başvurusu işlemini en kolay ve zahmetsiz şekilde sonuçlandırabilirsiniz.