Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi. 43, 44, 45, 46 yaşında olup emekli olmak isteyen vatandaşlar bu haberi heyecanla bekliyordu. Özellikle erken yaşta emekli olmak isteyen vatandaşlar için EYT’de son dakika da sıcak gelişmeler yaşandı. 43, 44, 45, 46 yaşında emeklilik bekleyen vatandaşlara EYT çıkacak mı?

İşte haberimizin detayları…

Özellikle EYT bekleyen vatandaşlar için son günlerde sıcak gelişmeler yaşanıyor. 43, 44, 45, 46 yaşında olup emeklilik sınırında bulunan ve yaş sınırından ötürü emekli olamayan vatandaşlar EYT haberlerini detaylıca takip etmektedir. 43, 44, 45, 46 yaşında olan vatandaşlar EYT noktasından hükümetin vereceği müjdeyi beklemektedir.

Öncelikle 43, 44, 45, 46 yaşında olan vatandaşlarımız için son dakikalarda EYT noktasında sıcak gelişmeler yaşanmakta. İşte ülkemizin gündemini de son zamanlarda oldukça meşgul eden EYT ile son dakika gelişmeleri…

Bazı mesleklerin özellikle yıpranma payı vardır. EYT bekleyen vatandaşlarımız özellikle mesleki yıpranmadan ötürü emeklilik beklemektedir. Erken yaşta emekli olmak isteyen vatandaşlarımız mesleki yıpranmadan ötürü buna bağlı olan çalışma süresini tamamladıktan sonra emekli olabilirler. Bazı işlerin yıpranma payı oldukça fazladır ve bu mesleklerde çalışan vatandaşlarımız yıpranma ödemesi ve zam gibi ödenekler de almaktadırlar. Bu sebeple emeklilik yaş sınırında olan vatandaşlarımızın dört gözle beklemiş olduğu haber EYT’dir.

Hükümetin yapmış olduğu açıklamaya göre EYT kapsamında bulunan vatandaşlarımızın erken emekli olabilmesi için görüşmeler kapsamlınca görüşülmekte ve devam etmektedir. Bu kapsam18 meslek ve 45 mesleğe kadar çıkacaktır. Yeni yasa onaylandıktan sonra 45 meslek için de yıpranma payı da olacak. Bu işlerde çalışan vatandaşlarımız EYT’yi beklemeden emekli olabileceklerdir. Vatandaşlarımızın ekonomik sıkıntısı özellikle pandemi ile birlikte artmıştır ve düşük emekli ücretine rağmen emekli olmak istemektedirler. Bu sebeple hükümetten gelecek müjdeli haberi beklemektedirler. Bu yüzden EYT için yapılması beklene projeler ve görüşmeler vatandaş için oldukça önemli.

Yıpranma payı olan ve riskli meslek grupların çalışan vatandaşlar iş kanuna dayanarak bu yasadan faydalanıp erken emekli olacaklardır. Bu tarz yıpranma payı olan mesleklerde en az 5 veya 8 yıl çalışmış olmanız gerekir. Cumhurbaşkanının yapmış olduğu açıklamalara bakılacak olursa 2017 yılında gerçekleşmesi beklenen EYT’nin 2022 yılında gerçekleşmesi bekleniyor.