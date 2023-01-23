Son dakika… Bankamatik kartı ve Kredi kartı olanların hesaplarına ödemeler 50.000 TL olacak!

Bankamatik kartı ve kredi kartı kullanan tüm vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada bireysel tüketici kredisi kullanacak olan vatandaşlara 50000 TL'ye kadar ödeme verileceği haberi son dakika olarak geldi. 3 banka üzerinden başvurularını gerçekleştirmeniz durumunda, alabileceğiniz kampanyalarda daha önce daha düşük limitlerde kredi alacak olan kişiler, şimdilerde 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi kullanabiliyor. Gelir belgesiz ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, uygun faiz oranları ile birlikte, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara hemen katılabilirsiniz.

Akbank bankamatik kartı hesabı üzerinden başvuru alıyor...

Akbank üzerinden nakit ihtiyacı olan vatandaşlar kendi banka hesabı olması durumunda, Akbank Direkt uygulaması, şifresi alarak bankanın mobil uygulamasına giriş yapabilirler. 7 24, buradan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, istedikleri zaman kredi ödemesi alabilmektedirler. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapılacak olan başvurularda, nakit kredi kullanacak olan kişilere verilecek olan 50000 TL, ödemelerde kredi işlemleri 5 dakika içerisinde hesaplarınıza yatırılarak kullandırılmaktadır. Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi almak istiyorsanız, işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilir ve dilediğiniz zaman başvurunuzu cep telefonunuz üzerinden SMS ilede yapabilirsiniz. Sms ile başvuru yapmak isteyen vatandaşlar TC kimlik numarası üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte ne kadar kredi onayı aldıklarını, hemen görebilmektedirler.

Denizbank ve QNB Finansbank kredi başvurusu!

Denizbank ve Finansbank üzerinden başvurularını gerçekleştirmeniz durumunda ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 3 dakika içerisinde sonuç verilecek. Bankamatik kartı hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek nakit kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılacak olan tüm vatandaşlara 5 dakikada sonuç veriliyor. Denizbank ve Finansbank üzerinden başvuru gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlara bankalar belirli şartlar dahilinde, ödemeler gerçekleştirirken, 5 dakika içerisinde sonuç vermektedir. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, başvuru yapmak istemiyorsanız, internet bankacılığı ve internet sitesini kullanarak dilediğiniz zaman kredi alabilirsiniz.