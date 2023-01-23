14 milyon emekli için gün bitti! Bugünden sonra ek ödeme hesaplara yatacak: Mutlu haber!

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank gibi kamu bankaları üzerinden alıyorsanız veya daha önce bu bankalar üzerinden kredi kullanıp, düzenli ödemeler yapmış olmanız durumunda sizlere ay sonuna kadar ödemeler yapılmaktadır. Emekli maaşlarını kamu bankaları üzerinden alan tüm vatandaşlar için yapılacak olan bu ödemelerdeki nakit kredi kullanacak olan kişilere belirli şartlar dahilinde, ödemeler hızlı bir şekilde hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır.

Emekli olan kişiler maaşlarını almış oldukları bankalar üzerinden yapacakları tüm işlemlerde 20000 TL ve üzerindeki tüm kredilerde gelir belgesi vermeden de emekli maaş hesapları üzerinden başvuru yapabilmektedirler. Emekli Kredisi Kampanyası adı altında verilecek olan bu kredilerde şartları uygun olan vatandaşlara, 5 dakika içerisinde hemen hesaplarına ödemeler yatırılmaktadır. Sadece kredi başvurusu yapacak olan vatandaşları, kamu bankaları üzerinden maaş almaları yetmiyor. Ek ödeme alacak olan vatandaşlar Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden daha önce kredi veya kredi kartı kullanmış olup, düzenli ödemeler yapmış olması istenmektedir.

20000 TL ve üzerinde ek ödeme başvurusu nasıl yapılır?

Belirtilen kredi şartlarına uygun olmanız durumunda, nakit ihtiyacınızın olması ile birlikte sizlere ihtiyaç kredisi ödemesi verecek olan kamu bankaları, Emekli maaş hesaplarımız üzerinden işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilmektedir. 20000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak isteyen tüm vatandaşlara başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda kredi ödemeleri verilecek ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak kullandırılacaktır. Emekli maaş hesapları üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde alabileceğiniz ihtiyaç kredisi ile birlikte sizlere verilecek olan kredilerden şartlara uygun olarak hizmet alabilirsiniz. Bankaların resmi internet sitelerine girerek, diğer kampanyalar hakkında da bilgiler alabilir ve kredi kampanyalarını öğrenebilirsiniz.