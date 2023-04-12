Bir kamu bankası duyurdu: 17 bin TL ödeme verilecek, Tek şart 18 ve 70 yaş arasında olmanız, Kadın Erkek farketmez

Ziraat Bankası Bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyasında 17000 TL, yeni bir nakit kredi kampanyası başlattığını açıkladı. TC kimlik numaranız üzerinden bu başvurular hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceksiniz. Ziraat Bankası, TC kimlik numarası üzerinden 17000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi yaparken, başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar için de hızlı bir şekilde kredi ödemesi vereceğini açıkladı. 18 yaşından büyük olan tüm vatandaşların kredi kampanyalarına katılabilmeleri için banka müşterisi olması ve ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanmaları isteniyor.

Ziraat Bankası, 18 yaşından büyük olan tüm vatandaşlar için gerçekleştirmiş olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında şartları uygun olan kişilere 5 dakika içerisinde 17 bin tl krediyi gelir belgesiz ve masrafsız olarak internet bankacılığı uygulaması üzerinden ödemektedir. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan tüm vatandaşlara kredi işlemlerini 5 dakika içerisinde sonuçlandırıyor ve banka şubelerine gitmeden hesaplarına yatırıyor.

Ziraat Bankası 17.000 TL Kredi Başvurusu

Ziraat Bankası üzerinden 17.000 TL kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka kamu bankası olmasından dolayı diğer bankalara nazaran daha uygun faizlerle kredi imkanı vermektedir. Ayrıca bankanın 3 ay ertelemeli kredi kampanyaları da vardır. Emekli olan kişiler emekli maaşlarını Ziraat Bankası şubelerinden aldıkları zaman bu kredileri kullanabilirler. Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapacak olan kişiler eğer çalışan ise en az 6 aylık sigortaları kesintisiz yatması gerekiyor. Sigortası olmayan kişiler bu kredileri kullanamazlar.