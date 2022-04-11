Son Dakika: Bankamatik Kartı Olan Kişilere 35.000 TL'ye Kadar Ödeme Yapılacak

Bankamatik kartı kullanan vatandaşlar bankalardan ihtiyaç kredisi alacakları zaman hiçbir şekilde zorluk yaşamadan kendi hesaplarına ödemeleri kolay bir şekilde alabiliyor. Son yapılan kampanya duyurusunda, 35000 TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan vatandaşların bankamatik kartı olmaları durumunda sizlere özel bankalar, 36 ay vadeye kadar düşük faizli ihtiyaç kredisi kullandıracak.

Banka kredi puanı yüksek olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve 18 yaşından büyük olan vatandaşların başvurularını gerçekleştirerek, onay olabilecekleri bu kredi kampanyasında 35000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak kredi kullandırılmaktadır. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bankalar, aşağıda sizlere sunulmaktadır.

Garanti Bankası üzerinden 35.000 TL gelir belgesiz, nakit kredi başvurusu

Garanti Bankası yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte adından söz ettirmeye devam ediyor. Ramazan Bayramı dolayısıyla düşük faiz oranları ile 35.000 TL'ye kadar yeni bir kampanya başlatan bu banka, kimlikle hızlı bir şekilde onay veriyor.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Garanti Bankası şubelerine giderek veya bankanın resmi internet sitesine girerek buradan kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Garanti Bankası müşterileri olan kişiler ise banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlarsa kendi hesapları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresi ile birlikte 36 ay vadeli 35000 TL ihtiyaç kredisini kullanabiliyor. Garanti Bankasının resmi internet sitesine girerek işlem yapacak olan kişiler, hem başvurularını kolay bir şekilde gerçekleştirebilir. Hemde bankanın, güncel faiz oranlarını, buradan öğrenebilir.

Akbank, üzerinde 35.000 TL'ye kadar internet bankacılığı kredisi verilecek

Akbank, başlatmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında 35.000 TL'ye kadar acil bir şekilde kredi kullanacak olan vatandaşlara SMS ile kredi imkanı sağlamaktadır.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, işlem yapacak olan vatandaşların kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını 44 25 numarasına göndermeleri durumunda banka üzerinden ne kadar kredi onayı, alacakları 5 dakika içerisinde belli olmaktadır.

Sms ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda ilk taksit ödemesine 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri kullanabiliyor. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, ayrıca internet bankacılığı uygulaması olan Akbank Direkt uygulaması üzerinden de başvuru yapabilir ve şubelere gitmeden kredi kullanılabilir.