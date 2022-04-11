Vakıfbank Son Dakika Açıklıyor! 0.79 Faiz İle Nakit Kampanyası Bekleniyordu

Vakıfbank üzerinden yapılan açıklamada, devlet destekli olarak 0.79 faiz oranları ile nakit kredi kullandırılacağı açıklandı. Bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyası olarak başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara katılacak olan vatandaşların 36 ay vadeye kadar işlem yapacakları bu kredi kampanyasında ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme yapma imkanı sunulacak.

Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişilerin, Vakıfbank üzerinden bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapmaları durumunda ilk taksit ödemelerinde 90 gün erteleme yapacak ve 0.79 faiz oranları ile 10000 TL ihtiyaç kredisi kullanacaktır.

Vakıfbank üzerinden daha önce kredi kullanan kişiler, ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirerek, işlem yapabilir. vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa, acil kredi imkanından faydalanarak hızlı bir şekilde sonuç alacaktır.

Vakıfbank üzerinden devlet destekli olarak verilen bu kredilerin başvurularını bankanın resmi internet sitesi üzerinden banka şubelerinden ve bankanın mobil uygulaması üzerinden istediğiniz zaman yapabilir ve kredi onayı almanız durumunda aynı gün içinde kredi kullanabilirsiniz.

Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların emekli olması durumunda ve daha önce emekli maaşı üzerinden kredi almaları durumunda 10000 TL'ye kadar 0.79 faiz oranları ile bayram kredisi verileceği açıklandı.

Devlet destekli olarak verilecek bu kredilerde, emekli maaşını bankadan almayan kişiler maaş, taşıma işlemleri sonrasında bankaların güncel faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanabilirler.

Vakıfbank, sigortalı olarak çalışan vatandaşların ise son işyerlerinde 6 aydır toplamda ise 12 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda nakit kredi kullandıracağı hakkında bilgileri yayınladı. Sizlerde bu banka üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde sonuç alabilir, onaylanan tutarı aynı gün içerisinde kullanarak, 10000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alabilirsiniz.