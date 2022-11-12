Son Dakika: Bankamatik Kartı Kullanmanız Durumunda 15000 TL Ödeme Var! 3 Banka Duyurdu, Birleşti!

Son dakika, bankamatik kartı kullanan kişilere ödemeler yapılacak dendi. 15000 TL'ye kadar alacağınız ödemelerde bankalar şubelere çağırmadan hesaplarınıza yatıracak. Bankamatik kartı kullanan vatandaşlar, 36 ay vadeli, 15 bin TL'ye kadar kullanacakları bu kredilerde 3 ay ertelemeli olarak işlem yapabilirler. Bankamatik kart, hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirerek nakit kullanabilecek, bu kampanyalardan faydalanmak isteyen tüm vatandaşlar için yapılan işlemlerde bireysel ihtiyaç kredisi kredi politikalarına uygun olmanız durumunda hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olan tüm vatandaşların başvurularını gerçekleştirerek nakit alabilecekleri kampanyalar, aşağıdaki bankalar tarafından gerçekleştiriliyor.

AKBANK

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu cep telefonunuz üzerinden SMS atarak hızlı bir şekilde yapabilir, onaylanan kredinizi hemen aynı gün içinde görebilirsiniz. Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz gerekiyor. 44 25 numarasına göndermiş olduğunuz telefon numarasında atmış olduğunuz mesaj ile birlikte ne kadar kredi onayı aldığınızı görebilirsiniz.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda kimlik numaralarına 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeleri halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olurlar. Banka hesabınızın olması durumunda bu bankadan düşük faiz oranları ile birlikte, bankamatik kartı hesabınıza ödemeler almak istiyorsanız, bankanın internet bankacılığı uygulamasına giriş yaparak, 7 24 kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

DENİZBANK

Denizbank üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar ise uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi almak istiyorlarsa, cep telefonları üzerinden SMS atarak hemen ne kadar kredi onay aldıklarını görebiliyor. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazarak, odadaki 80 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda kredi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Denizbank, mobil uygulaması üzerinden de işlem yapabilir ve kredi kullanabilirsiniz.