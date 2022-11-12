Denizbank SMS Atan Bireysel Müşterilere 33.000 TL Ödeme Veriyor! Son Dakika Duyurusu Yapıldı!

Denizbank, bugün yapmış olduğu kampanya duyurusunda, sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda, 33000 TL'ye kadar cep telefonunuz üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlara ödemeler vereceğini açıkladı. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde sonuç verileceği açıklandı. Denizbank kredi başvurularında bulunmak isteyen vatandaşlar, 5 dakika içerisinde yapacakları kredi işlemleriyle birlikte kredi ödemelerine uygun faiz oranlarından yararlanarak, hemen hesaplarına yaptırabilmektedirler.

Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusuna cep telefonunuz üzerinden SMS atarak yapmak istiyorsanız, başvuru gerçekleştirecek olan vatandaşların belirtilen politikalar dahilinde ihtiyaç kredisi ödemeleri hemen aynı gün içinde yapılmaktadır. Sms ile kredi başvurusunda bulunarak, nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşların banka kredi puanı uygun olması durumunda cep telefonları üzerinden, atacakları mesaj ile birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir.

SMS KREDİ

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazıp boşluk bırakıp aylık gelirinizi yazarak bu mesajı 32 80 numarasına göndererek, cebimde kredi kampanyasına katılmış olacaksınız. Cebimde kredi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için yapılacak olan bu işlemlerde nakit kredi kullanacak olan kişilere belirli kredi şartlarına uygun olmaları durumunda 33000 TL 36 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştirileceği açıklandı.

Cebimde kredi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşların banka kredi politikalarına uygun olarak işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalar ayrıca Denizbank, mobil uygulaması üzerinden de sizlere kolay bir şekilde verilmektedir. Denizbank, mobil uygulaması üzerinden şifre almak istiyorsanız, banka hesabınızın olması ve banka hesabınız üzerinden bir internet bankacılığı şifresi oluşturarak yedi gün yirmi dört saat, şubelere gitmeden bankacılık işlemlerinizi ve kredi işlemlerinizi yapabilirsiniz.