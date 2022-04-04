Son dakika! Bankamatik kartı kullanıyorsanız hesabınıza 15.000 TL ödeme yapılacak! Başvuru detayları açıklandı. Nakit ihtiyacı olan kişilere hemen ödeme verilecek. Bankamatik kartı kullanan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada, 15 bin TL ye kadar hızlı bir şekilde nakit ödemesi alabilecek ve sonuçlarına hemen öğrenebileceksiniz. Özel bankaların başlatmış olduğu bu kredi kampanyasında, bankamatik kartınıza hemen ödeme yapabilecek ve internet bankacılığı üzerinden ne kadar onay aldığınızı görebileceksiniz.

Başvuru yapacak olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi olarak alacakları bu kredilerde 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturabilecek. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan kampanya duyurusu ile birlikte sizlerde 15 bin TL'ye kadar hızlı bir şekilde onay alabileceksiniz. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada DenizBank ve Finansbank üzerinden hemen sonuç alabileceksiniz.

Denizbank, İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Denizbank üzerinden başlatılan bu kampanyaya katılmak isteyen kişiler cep telefonları üzerinden SMS atarak hemen sonucu öğrenebilecek. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak, 32 80 numarasına gönderin. Başvuru yaptıktan sonra sizlere banka hızlı bir şekilde sonuç verecek, onaylanan tutarı en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte kullanabileceksiniz. Bankamatik kartınız var ise Denizbank'ın hesabı üzerinden alacağınız internet şifresi ile birlikte başvurunuzu mobil uygulama üzerinden yapabilir, onaylanan tutarı, bankamatik hesabına yatırabilirsiniz.

QNB Finansbank kredi başvurusu

QNB Finansbank üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlarda cep telefonları üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Sms ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapacak olan vatandaşlar, kimlik numarasına 50 30 numarasına gönderebilir veya finansbank'ın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlem yapabilir. Nakit ihtiyacımızın olması durumunda bu bankalar üzerinden hemen kredi başvurunuzu yapabilecek, onaylanan tutar, hesabınıza hemen yatıra bileceksiniz.

QNB Finansbank şubelerine giderek başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ise banka şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte gişe bölümünden veya bireysel müşteri temsilcisi bölümünden başvurularını gerçekleştirebiliyor. Kampanya detayları hakkında bilgiler öğrenmek istiyorsanız, resmi internet sitesine giriş yapabilir veya bankanın müşteri hizmetleri numarasını arayarak işlem yapabilirsiniz.