1 Bankadan Açıklama Geldi! 100.000 TL Gelir Belgesiz Ödeme Yapacak. Son dakika açıklaması sonrasında bankanın şartları da belli oldu. 100 bin TL'ye kadar gelir belgesiz olarak kredi verecek olan banka Garanti Bankası olarak biliniyor. Garanti Bankası yapmış oldu Son dakika kampanyasi ile birlikte vatandaşlara hem borç transferi kredisi, hem de ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. başvuru yapmak isteyen kişiler, bazı şartlara uygun olması gerekmektedir, kredi başvurusu yapacak olan kişilerin banka kredi puanı 1200 ve üzerindeyse bireysel ihtiyaç kredisi olarak 24 ay vadeli 100000 TL ihtiyaç kredisi kullanabilir.

Garanti Bankası kampanyayı ilk olarak sosyal medya hesaplarından daha sonra kendi resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. ilk olarak emekli olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanya, sigortalı olarak çalışan vatandaşlar içinde artık verilmeye devam ediyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Garanti Bankası üzerinden hızlı bir şekilde başvurunuzu yaparak, işlem yapabilir ve ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

Garanti Bankası, 100000 TL gelir belgesiz ödeme kredisi nasıl alınır?

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek hızlı birşekilde işlem yapabildiğinizi bilmeniz gerekiyor. Garanti Bankası, 100000 tele kadar vermiş olduğu gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kampanyasında başvuru yapacak olan vatandaşlar için hızlı bir şekilde sonuç vermektedir.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda sigortalı olarak çalışıyorsanız, son işyerinde 3 aydır sigortalı olarak çalışıyor olmanız gerekiyor, emekli olan vatandaşların ise emekli maaşlarını Garanti Bankası üzerinden alması gerekmektedir. Belirlenen bu şartlara uygun olan vatandaşlar, 100000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak kredi kullanabiliyor.