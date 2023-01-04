Son Dakika: Bankamatik kartı kullananlara QNB Finansbank 40.000 TL ödeme verecek!

QNB Finansbank tarafından başlatılan yeni kampanyada 40000 TL'ye kadar kredi ödemesi alacak olan vatandaşlara uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştirileceği açıklandı. QNB Finansbank üzerinden başlatılan bu kampanyada 40000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemeleri den faydalanarak, nakit kredi kullanacak olan kişilere uygun faizlerle ihtiyaç kredisi ödemesi gerçekleştirilecek. Banka yapmış olduğu bu kampanyayı kendi resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu ve 36 ay vadeye kadar sizlere düşük faiz planlarıyla birlikte kredi ödemesi vereceğini açıkladı.

40.000 TL İHTİYAÇ KREDİSİ

Başvuru gerçekleştirecek olan kişiler nakit ihtiyacı olması durumunda ihtiyaç kredisi ödemesi alabilmesi için öncelikli olarak bankanın yapmış olduğu kredi şartlarına uygun müşteri olması gerekiyor. QNB FinansBank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak sorunsuz bir şekilde kredi onayı alacak olan vatandaşların banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olması durumunda işlem yapabilir. QNB Finansbank, ayrıca, 18 yaşından büyük olan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı kullanmış olan bankamatik kartı sahibi vatandaşlara vereceği 40000 TL ihtiyaç kredisini en fazla 36 ay vadeli ödeme tablosu olarak sizlere sunmaktadır.

BAŞVURU

QNB Finansbank üzerinden başvuru gerçekleştirmek istiyorsanız, TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda bankadan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olursunuz. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunu, cep telefonu üzerinden SMS atarak yapan tüm bireysel müşteriler ne kadar kredi onayı aldıklarını, 5 dakika içerisinde öğrenebilmektedirler. Banka müşterisi olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kullanmak için ayrıca mobil uygulamaları veya bankaların internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak da işlemlerini gerçekleştirerek, kredi onayı almayı seçebilirler. En yakın Finansbank şubesine giderek de kimliğinizle birlikte kredi başvurunuzu bireysel müşteri temsilcisi üzerinden veya gişe personeli üzerinden yapabilirsiniz.