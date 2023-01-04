Akbank, Denizbank, İş Bankası ve Halkbank Ev Hanımlarına ve SGK Olmayanlara 30.000 TL Ödeme Yapacak

Akbank Denizbank İş bankası ve Halkbank üzerinden ev hanımı ve SSKsı olmayan kişilere 30000 TL'ye kadar internet üzerinden ödemeler yapılacağı açıklandı. Son zamanlarda özellikle ev hanımları nasıl ihtiyaç kredisi kullanmak istedikleri hakkında bilgileri internet üzerinden araştırmaya devam ediyor. Kamu bankaları ile birlikte özel bankaların yapmış oldukları bu kampanyalardan faydalanacak olan vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda kredi ödemeleri alabileceğini ve 30000 TL onay almanız durumunda 36 ay vadeli kredi ödeme tablosu oluşturabileceğiniz de söylemek isteriz.

AKBANK

Akbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden mobil uygulamayı indirerek, Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusu ile birlikte sizlerde hızlı bir şekilde kredi ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Akbank Direkt uygulaması üzerinden gerçekleştirmiş olduğunuz ihtiyaç kredisi ödemelerinde başvuru şartlarına uygun olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilir ve onaylanan tutar hesaplara yatırılarak kullandırılır.

DENİZBANK

Denizbank üzerinden kredi kullanacak olan kişiler cep telefonları üzerinden SMS atarak işlem yapabilir. Kredim yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarası yazıp boşluk bırakıp doğum tarihinizi yazarak bu mesajı 32 80 numarasına göndermeniz durumunda, Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olursunuz.

İŞ BANKASI

İş bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar, iş cep uygulamasını kullanmaları durumunda kredi ödemelerini gerçekleştirebilmektedir. 30000 TL kadar kredi kullanacak olan vatandaşlara banka müşterisi olması durumunda 30000 TL'yi 36 ay vadeli ödemeli olarak vermektedir.

HALKBANK

Kamu bankası olan Halkbank üzerinden başvuru gerçekleştirecek olan kişilerinde bu bankın üzerinde hesabı olması ve banka kredi puanı yüksek olması durumunda ihtiyaç kredisi ödemesi olacağını söyleyebiliriz. Devlet bankası olan Halkbank üzerinden en düşük faiz oranlarıyla birlikte 30000 TL'ye kadar gelir belgesiz, Krediyi Halkbank, mobil uygulaması üzerinden veya banka internet şubesi üzerinden kullanabilirsiniz.