SON DAKİKA: Bankalardan yeni bir duyuru daha var! "Borç kapatma kredisi" alacaklara Uygun koşullarda ödeme olacak!

Bankalardan ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi kullanacak olan kişilere yeni bir duyuru paylaşıldı. 2023'ü ocak ayı sonuna kadar devam edecek olan bu kampanyalardan güncel olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınızı kapatarak, dilediğiniz zaman 50000 TL'ye kadar ödeme alabilirsiniz.

Başvurusunu gerçekleştirecek olan tüm bireysel müşterilerin, aşağıdaki bankalarla işlemlerini gerçekleştirebileceğini ve düşük faizlerle 36 ay vadeli borç kapatma kredisi kullanabileceğini söyleyebiliriz.

Garanti Bankası üzerinden borç kapatma kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Garanti Bankası yapmış olduğu kredi kampanyasında, borç kapatma kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar hemen aynı gün içinde işlem yapıyor. Garanti Bankası, 5 dakika içerisinde sonuçlarını vermiş olduğu bu krediyi 100000 TL ye kadarda ödüyor. Garanti Bankası yapmış olduğu başvuruları, borç kapatma kredisi olarak alacak olan kişilere sadece banka şubeleri üzerinden kimlikleriyle birlikte başvuru yapmasına olanak sağlıyor.

Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları üzerinden borç kapatma kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Düşük faiz oranları ile birlikte kredi almak istiyorsanız, kamu bankalarını tercih edebilir ve Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden hemen borç kapatma kredisi kullanabilirsiniz. Düşük faiz oranları ile birlikte kullanabileceğiniz bu kredilerde sizlere banka şubeleri üzerinden kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi ödenmektedir. Gelir belgesiz olarak 50000 TL'ye kadar kredi kullanabilir. 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturabilirsiniz.