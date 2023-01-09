Vakıfbank hesabı olanlar dikkat, Banka uyardı, 30 gün içinde işlem yapın!

Kamu bankası olarak hizmet veren Vakıfbank üzerinden başvuru yaparak, 30 gün içerisinde düşük faizli nakit kredi kullanmanız mümkün. Bankadan yapılan açıklama ile birlikte Vakıfbank, resmi internet sitesi üzerinden de işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Vakıfbank, yapmış olduğu bu kampanya bireysel tüketici kredisi olarak 50000 TL'ye kadar 30 gün içerisinde başvuru yapacak olan tüm vatandaşların kendi müşterisi olması durumunda düşük faiz ödeyecektir.

Emekliler ile birlikte çalışan kişiler, onay alabilir...

Emekli maaşı olan kişiler ve sigortalı olarak çalışan kişiler başvurularını, Vakıfbank üzerinden gerçekleştirmeleri durumunda kredi ödemeleri alabiliyor ve 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi kullanabiliyor. 30 gün sürecek olan bu kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların banka kredi politikalarına uygun olması gerekiyor.

Emekli olan kişilerin kredi notu düşük olsa bile bankadan emekli maaşı alması durumunda işlem yapılabilirler. 30 gün içerisinde sigortalı olarak çalışan kişiler başvurularını gerçekleştirmek istiyorsa, son işyerlerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması, banka tarafından istenmektedir. Sigortalı olarak çalışan kişiler başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak için 3 ay ertelemeli İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılabilir.

Vakıfbank şubeleri üzerinden Vakıfbank, resmi internet sitesi üzerinden ve bankanın mobil uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmanıza olanak sağlanmaktadır.

Sadece Vakıfbank değil, diğer kamu bankaları olan Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden de İHTİYAÇ KREDİSİ başvurusu yapabilirsiniz. Bankalar bu kredilerde sizlere uygun faizlerle kredi ödeyecektir.