Son dakika: Bankada parası olanlar mest oldu! TMSF kararı geldi! Rakam yüzde yüz arttı!

Son dakika: TMSF kararı geldi! Rakam yüzde yüz arttı! Bankada parası olanlar mest oldu! Bankada parası olanlara duyuru Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulundan geldi. Resmî gazetede yayımlanan 15.12.2022 tarihli 2022/595 numaralı kararda duyurunun detayları yer alıyor. Mevduat hesabına dair güvencesi bulunanlara 2023 yılının yeni rakamları belirlendi. Yeni karar geçtiğimiz yıl 22 Aralık 2023 tarihinde yürürlüğe girdi ve tüm mevduat hesabı bulunanları kapsıyor.

Rakam tasarruf mevduatının bilinen adıyla mevduat sigortasının anapara ve faiz reeskontları toplamı gerçek kişilere yapılan sigorta miktarını belirliyor. Geçtiğimiz 2022 yılında ilgili rakam tutarı 200 bin TL olarak kararlaştırılmıştı. Yeni yıl ile birlikte 2023 yılı için sigorta miktarının da artırılmasına dair çalışma yapılıyordu. Bu çalışmanın sonucunda açıklanan oranlar bankada hesabı bulunana çok sayıda banka müşterilerini ilgilendiriyor.

Devlet Güvencesi Ne Kadar Oldu?

Geçtiğimiz yıl 22 Aralık’ta duyurulan resmi karara göre TMSF karası kapsamında devlet mevduat sahiplerine sağladığı güvenceyi arttırdı. Karara bağlı olarak güvence miktarı 200 bin TL’den 2 katına çıkartılarak 400 bin TL seviyesine kadar yükseltildi. İlgili kararın yeni yılın ilk günü itibariyle işleme konacağı bilgisi de aktarıldı.

Rakam güncellemesi Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kapsamında yapıldı. İlgili yeni rakamın yeniden değerleme oranına bağlı olarak kararı verildi. 200 bin TL olan sigortaya tabi tutarın yapılan son güncellemelerle 400 bin TL olması kararlaştırıldı. Yeni kararın 1 Ocak 2023 yılından itibaren geçerli olacağı aktarıldı. Bu sayede ilgili devlet güvencesi 2 katına çıkartılmış oldu. Bu miktarın uygulanmaya başladığı belirtildi.

Yeni Karar 2023 Yılında

Resmî Gazetede duyurulan karara bağlı olarak 400 bin TL’lik devlet desteğinin 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacağı açıklandı. Yeni karar Vergi Usul Kanunu’nda yer alan yeniden değerleme oranı kapsamında karara bağlandı. Karar sayesinde devlet güvencesi artık 2 katına çıkartılmış oldu. Devlet güvencesinin 400 bin TL olarak uygulanmaya başlaması ile birlikte birçok kişi için bu uygulama çok önemli hale geldi. Belirlenen bu miktar ve uygulama şartları için ilgili birimlere başvurmak gerekmektedir.

haber24.com özel haber