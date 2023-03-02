Akbank 77.000 TL’ye kadar borç kapatma ve ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı! 6-7-8 Mart'ta hesapta

6-7-8 Mart'ta hesapta... Akbank 77.000 TL’ye kadar borç kapatma ve ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı! Akbank ihtiyaç kredisi isteyenlere ve borç kapatmak için başvuruda bulunacak vatandaşlar için açıklamada bulundu! 77 bin TL’ye kadar ödeme yapılmakta. Uygun şartları taşıyan vatandaşlar vakit kaybetmeden başvuruda bulunabilirler. Bu kredinin alınması ile birçok ihtiyacın giderilmesi söz konusu olmaktadır. 77 bin TL olarak sunulan bu kredinin uygun şartlarla geri ödenmesi söz konusu olacaktır.

Borç kapatma kredi başvurusu ile uygun faiz oranları ile 36 aya varan vade seçeneklerini seçmek mümkün. Bütün borçlarını tek çatı altında toplayarak uygun faiz oranları ile görül rahatlığı ile ödemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca ödemelerinizde üç aya kadar erteleme seçeneğini de uygulayabilirsiniz. Bu şekilde yapılacak geri ödemelerde sıkıntı yaşanmayacaktır.

Borç kapatma kredisi nedir?

Akbank ve diğer banklardan alınmış olan ihtiyaç kredileri kapatılarak tek bir çatı altında toplayıp ödemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Akbank’ın sunduğu bu hizmet uygun faiz oranları ve üç ay erteleme seçeneği ile birçok kişi tarafından cazip görülüyor.

Borç vadesi 36 aya kadar uzatılabiliyor. Şubeye gitmeden online olarak başvuruda bulunabilir. Borçlarınızı tek bir çatı altında toplayabilirsiniz. Böylece taksitlerin düzenli olarak ödenmesi ve sorun yaşanmaması sağlanacaktır.

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