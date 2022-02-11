Son Dakika: Banka Duyurdu! TC Kimlik Numarasının Son Hanesine Göre 15000 TL Devam Ediyor

Ve kesinleşti! TC Kimlik Numarasının son hanesi 2, 4, 6, 8 ve 0 olanlara 15.000 TL hediye! Nasıl başvurulur? Ayrıntılar son dakikada bankadan geldi. İşte açıklama...

Tc kimlik numarası ile ödemeye devam edilir. 15.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak vatandaşlar için özel bankanın duyurusu ortaya çıktı. 15.000 Türk Lirasına kadar ödeme almak isteyen vatandaşlar, TC Kimlik ile hızlı bir şekilde başvuruda bulunarak bu ödemeleri anında hesaplarına alabilirler. Başvuru yapmak isteyen bir kişi kredi kullanmak isterse özel bir banka tarafından yürütülen bu kampanyayı oynayabilir, destek başvurusunda bulunabilir ve kredi sonuçlarını anında görebilir. Kredi puanı 1200 ve üzeri olan vatandaşlarımız bu bankalar aracılığıyla çok hızlı bir şekilde kredi başvurusunda bulunabilirler.

QNB Finansbank ve Denizbank

Özel bankaların içerisinde en çok talep edilen Finansbank ve Denizbank, resmi internet sitesinde 36 ay vadeli, 90 güne varan ödemesiz başlangıç ​​ödemeli ve 15.000 TL ihtiyaç kredisi hizmetinde bulunacağını açıkladı.

Başvuru sahibinin banka kredi notu 1300 ve üzeri ise cep telefonuna SMS göndererek kredi başvurusunda bulunabilirler. SMS ile yapılan kredi başvuruları için ödeme yapılmaktadır.

QNB Finansbank üzerinden gönderilmiş olup, SMS yöntemi ile kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar TC Kimlik numarası 50 30'a mesaj atabilirler. Denizbank üstünden SMS ile kredi başvurusunu yapmak isteyen vatandaşlar ise kredi başvuru formunda Kredim yazıp TC kimlik numarasına bastıktan sonra TC kimlik numarasına basarak Kredim yazıp 32 80'e bu mesajı gönderebilirler. cep telefonu. prosedür. Başvurunuz hızlı sonuç alır ve size en yakın banka şubesi aracılığıyla onaylanan tutarda gelir belgeniz olmadan kredi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank

TC kimlik numarası ile Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank aracılığıyla 15.000 TL'ye kadar nakdi kredi alacak olan vatandaşlar, dilerlerse kimlikleri ile banka şubelerine giderek kimliklerinin ne kadarının onaylandığını hızlıca görebilirler. numara. Kimlik Numarası. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, kimlik numarası ile internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de kredi kullandırmaktadır. Bir kamu bankasından düşük faizli kredi almak isteyen vatandaşlar, diledikleri zaman üç bankadan birini seçip kredi başvurusunda bulunabilirler.