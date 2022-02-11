Acil Para İsteyenlere Denizbank Duyuru Yaptı! Düşük Faizli 30.000 TL Ödeme Dakikalar İçinde Hesapta

Denizbank tarafından son dakika yapılan kampanya duyurusunda, 30000 TL'ye kadar vatandaşlara gelir belgesiz, masrafsız ve düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi verileceği haberi geldi. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada, Denizbank kredi notu düzgün olan vatandaşları hızlı bir şekilde kredi onayı verecek.

Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada 30000 TL'ye kadar kredi kullanmış olmanız durumunda 36 ay vadeye kadar işlem yapacak ve kredinize hemen kullanacaksınız.

Banka kredi notu: 1200 ve üzerinde olan vatandaşlar için başlatılan kampanyada ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlar, ilk taksit ödemesini, dilerse 90 gün ertelemeli olarak yapabilir ve uzun vadelerle kredi kullanabilir.

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler için en kolay yöntemlerden birtanesi olan cep telefonumuz üzerinden mesajla kredi başvurusu. 5 dakika içerisinde sizlere kredi sonucunu gösterecektir.

SMS ile Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına gönderirseniz, Denizbank'ın cebimde kredi kampanyasına katılmış olacaksınız.

Denizbank üzerinden başlatılan bu kampanyaya SMS ile kredi başvurusu yapan vatandaşlar cep telefonuna gelecek olan mesaj ile birlikte kredi sonucunu öğrenebilecek ve bu şekilde ihtiyaç kredisi başvurusu yapmış olacak.

Denizbank 32 80 numarasına gönderilen mesaj sonrasında kredi onayı alan vatandaşlar cep telefonuna gelen mesaj ile birlikte sadece kimliklerini alarak en yakın DenizBank şubesine giderek ihtiyaç kredisi başvurusunu tamamlayabilir.

Kredi başvurusu yapacak olan kişilere ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapmak istiyorlarsa, bireysel müşteri temsilcisine bu konu hakkında bilgi vermesi gerekiyor.

Denizbank, SMS kredi haricinde ayrıca banka şubeleri üzerinden de kimlikleriniz ile birlikte kredi başvurusu almaktadır. Size en yakın DenizBank şubesine giderek ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istediğinizi belirtip, kredi başvurusunda bulunursanız size şube yetkisinde.

30000 TL'ye kadar 36 ay vadeli nakit kredi ödemesi yapılmaktadır. ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, Denizbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden ve internet bankacılığını kullanarakta istediği zaman başvuru yapabilecek.