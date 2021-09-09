Son Dakika: Bakan Koca Rutin Seyrin Dışında Konuşmasını Gerçekleştirdi!

Sosyal medya Twitter hesabı üzerinden önemli bir açıklama yapan Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merak içerisinde bekleniyordu. Salgın ile mücadelede süreç açısından simge bir gün olduğunu ifade eden Koca, rutin dışında olan bir konuşma ile önemli açıklamalara imzasını attı.

“Simge Bir Gün, Rutin Seyrin Dışında Konuşma Yapacağım”

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile dikkat çeken Koca, vatandaş huzuruna çıkacağını ifade etmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gündemin üst sıralarında yer aldı ve merak edilenleri yanıtladı. Saat 18.00’de rutin seyrin dışında yapacağı konuşma ile gündemde yer alan Bakan Koca, önemli açıklamaları imzasını attı. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Twitter hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklama hakkında detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler!

Sosyal Medya Hesabından Duyurmuştu!

Twitter hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklaması sonrasında tüm gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kullanacağı ifadeleri bekliyordu. Merak içerisinde beklenen konuşma gerçekleşti ve gündemde yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın rutin seyir dışında yapmış olduğu konuşma ile ilgili detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Aşıda 100 Milyon Doza Ulaşıldığı Açıklandı!

Toplam aşı dozunun 100 milyona ulaştığını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs hakkında önemli bilgileri vatandaş ile paylaştı. 100 milyon doz aşının 84 milyona hayırlı olmasını dileyen Fahrettin Koca, vatandaşlara teşekkürlerini de iletti.

"Bu Ortak Bir Başarıdır"

100 milyon doz koronavirüs aşısı yapılmasının ortak bir başarının ismi olduğu söylenildi. Bu sonuçta emeği ve katkısı olan herkesi kutladığını ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verileri paylaştı.

Sağlık çalışanlarına şükranlarını sunmayı da ihmal etmeyin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yakınlarını ve arkadaşlarını aşı için harekete geçiren herkese de teşekkürlerini iletti. Bilim Kurulu’nun öncülerinden her zaman gurur duyduğunu ifade eden Fahrettin Koca, aşı konusunda yapılan destekler için minnettar olduğunu söyledi.

Türk vatandaşlarının daha büyük bir dayanışmayı da sağlayabileceği şeklinde ifadeler kullanıldı. Edinilen son verilerin bizi büyük bir sonuca ulaştırmak üzere olduğunu ifade eden Sağlık Bakanı, bu sonucun ise toplum bağışıklık olduğunu belirtti.