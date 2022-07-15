Son dakika: ATM kartınız varsa, ATM kartınız üzerinden 23.000 TL net ödemeli ihtiyaç kredisi alabileceksiniz

Bankalar aracılığı ile para ihtiyacını gidermek isteyen vatandaşlar, özellikle bir banka hesabı varsa ve bu banka hesabını internet bankacılığını kullanıyorsak 23000 TL'ye kadar ATM üzerinden kredi kullanabilecek. Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar, nakit kredi kullanmak için yapmış oldukları bu ihtiyaç kredisi başvurusunda 23000 TL'ye kadar alacakları tüm kredilerde 36 ay vadeli olarak kredi kullanabilmektedir. Kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için işlem yapacak olan TEB Bankası yapmış olduğu bu kredi kampanyasında, kişilerin kredi puanına göre, faiz oranlarından yararlandırarak ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde teb Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunabilecek ve istediğiniz zaman SMS atarak, ne kadar onay aldığınızı görebileceksiniz.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ATM kartı üzerinden 23000 TL'ye kadar ödeme olmak isteyen vatandaşlar, kredi başvurusu yapmak istiyorlarsa banka şubelerine gitmelerine gerek kalmayacak. Tc Kimlik numaranız üzerinden işlem yapacak ve hemen sonuç öğreneceksiniz. Tc kimlik numaranızı 44 66 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda TEB Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olursunuz. Tc Kimlik Numarası: 44 66 numarasına mesaj olarak gönderdikten sonra kredi alacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirebilir ve nakit kredi kullanabilir. En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabileceğiniz bu kredi kampanyasında ayrıca cepteteb müşterileri de kredi imkanından faydalanabiliyor. Cepteteb kampanyasına katılarak, kredi kullanacak olan kişilerin mobil uygulama üzerinden istedikleri zaman kredi başvurusunda bulunabileceğini söyleyebiliriz.

DİĞER BANKALAR

Kredi kampanyası yapan Denizbank, yapmış olduğu kampanyada 23000 TL 36 ay vadeli kredi için cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, sizleri işlem yapacağını duyurdu. Kredim yazın boşluk bırakın, etkinlik, numaranızı yazarak, Denizbank üzerinden kredi başvurusunda 32 80 numarasına bu mesajı göndermeniz durumunda bulunabilirsiniz. Yapılacak olan başvurular sonrasında kredi onayı alacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak işlem yapılmaktadır. Kredi kullanmak istiyorsanız ve size en yakın banka şubesi üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız, TEB Bankası gibi, Denizbank üzerinden de mobil uygulama kredisi kullanabilirsiniz. Mobil uygulama üzerinden yapacağınız kredi başvurularında, banka hemen sonuç verecek ve kredi onayı almanız durumunda, şubelere gitmeden hesabınıza para ödemiz yatıracak.