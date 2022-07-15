Emekli olanlar dikkat! Emekli maaş hesabınıza göre 16.000 TL net ödeme belgesiz veriliyor!

Emekli maaş hesabınız üzerinden 16000 tl kadar net ödeme almak istiyorsanız sizlere, PTT ve Ziraat Bankası, işlem yapmaktadır. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek, işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceğiniz ve gelir belgesiz olarak 16000 TL'ye kadar nakit ödemesi alabileceğiniz bu kredi kampanyasına katılmak için emekli maaşınızı PTT veya Ziraat Bankası üzerinden almanız gerekiyor. Emekli maaşınızı bu iki banka üzerinden almanız durumunda, sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek, işlemlerinizi kolay birşekilde yapabilirsiniz.

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan kişilere 16000 TL'ye kadar ödeme yapılması durumunda 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanından faydalanmalarına olanak sağlanmaktadır. Ptt ve Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişilere 3 ay ertelemeli ve toplamda 36 ay vadeli olarak kredi imkanından faydalanmalarına olanak sağlanmaktadır.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek, emekli maaş hesabınız üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, müşteri hizmetleri numarasını arayarak hemen işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ziraat Bankası üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı hesabı aracılığı ile alacağınız internet bankacılığı şifresi ile birlikte sizler de kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, banka şubelerine giderek de kimlikleriyle birlikte kredi başvurusunda bulunabiliyor. Emekli maaşınızı bu bankaya taşıdıktan sonra, ayrıca 750 TL emekli promosyon alabilirsiniz.

PTT emekli kredisi

Ptt üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, emekli, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişilere 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sağlanıyor. Ptt, yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı 30 50 numarasına mesaj olarak gönderdikten sonra, kredi başvurunuzda bulunabilirsiniz. Ptt, ihtiyaç kredisi başvurusunu yaptıktan sonra emekli olan kişilerin emekli maaşları bu banka da üzerindeyse hemen kredi onay olabilirler ve kredi kullanabilirler. 16000 TL'ye kadar gelir belgesiz, diğer kredilerde ise gelir, belgeli olarak işlem yapabilirsiniz.