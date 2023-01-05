İş Bankası hesabı olanlar dikkat! Banka sizlere 8 gün içinde işlem yapmanız için destek verecek!

8 gün içerisinde iş Bankası üzerinde hesabı olan vatandaşlara müjdeli haber verildi. Son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılar sebebiyle birlikte bankaların kredi kampanyalarını takip eden vatandaşlar, özellikle banka müşterisi olarak bankayı faal bir şekilde kullanmaları durumunda daha yüksek limitlerde krediler ve düşük faiz oranlarıyla birlikte işlem yapmaktadırlar. Yapılan bu kredi kampanyalarından bir tanesinde iş bankası kendi müşterileri için hazırladı.

İş Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen vatandaşlara banka 5 dakika içerisinde sonuç vererek, 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz ödeme vereceğini duyurdu. 50000 TL ye kadar almış olduğunuz ihtiyaç kredisi ile birlikte kredi ödemelerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara 36 ay vadeli olarak işlem yaparak, kredi imkanı sağlanacak ve ilk taksit ödemesini de ertelemeli olarak almanıza imkan sağlamaktadır.

İş bankası ihtiyaç kredisi başvurusu...

İş bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların banka müşterisi olması durumunda, işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalar, iş cep uygulaması üzerinden kolay birşekilde Verilmektedir. İŞ bankası banka hesabınız üzerinden alacağınız internet şifresi ile birlikte iş cep uygulamasına giriş yaparak buradan kredi işlemlerinizi kolay birşekilde yapabilirsiniz. İş bankası iş cep uygulaması üzerinden verilecek olan kredilerde özellikle kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşların düşük faiz oranlarıyla birlikte bu bankadan kredi alabileceği haberi verildi. Daha yüksek limitlerde kredi kullanmak isteyen vatandaşların kredi puanı 1350 ve üzerinde olması durumunda bu banka tarafından sizlere yüksek limitli kredi imkanları da sağlanmaktadır. 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız sizler için kredi kampanyası yapan iş Bankasının resmi internet sitesine girerek, kampanya detayları hakkında bilgiler alabilirsiniz.