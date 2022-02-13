Son Dakika Asgari Ücretlilerin Maaşlarına Ek 5000 TL Ödeme Yapılacak! Kimlik Numarası Üzerinden Sorgulama ve Başvuru alınacak. Destek almak isteyenler 5000 TL için hemen işlem yapacak. Nakit ihtiyacı olan kişiler için kampanya yapan kamu bankaları emekli maaşı alan kişilere yaptığı gibi ayrıca asgari ücretli çalışan kişilere de 5000 TL'ye kadar nakit vereceğini açıkladı. Ekonomik sıkıntı yaşayan kişiler 5000 TL'ye kadar kredili mevduat hesabı başvurusu yapacak ve onaylanan tutarı artı para olarak hesabına yatıracak.

Banka kredi notu uygun olan ve bankalar ile arasında sıkıntı olmayan kişilerin alacakları bu ödemelerde banka kredi notu uygun olup banka hesabı olan kişiler ise bankaya gitmeden başvuru yapacak. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank tarafından başlatılan bu kampanyada işlem yapacak olan kişiler 12 ay vadeye kadar kredili mevduat hesabı başvurusu yapabileceklerdir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank Üzerinden Başvuru

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru yapacak olan kişiler banka hesapları varsa şubelere gitmelerine gerek yok. Banka kredi notu uygun olan tüm bireysel müşteriler kendi hesaplarına ek artı para için 5000 TL başvuruda bulunabilir.

Ayrıca Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden hesabınız varsa ve banka internet bankacılığı şifresi aldıysanız KMH (artı para) haricinde ayrıca bankanın yaptığı ihtiyaç kredisi kampanyasına da katılabileceksiniz. Bu şekilde hızlı bir şekilde ne kadar onay aldığınızı göreceksiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank şubelerinden ve müşteri hizmetleri numarasını da kullarak hemen başvuru yapabilirsiniz. Onay aldıktan sonra hemen sizlerin hesabına artı para yatacak ve kullanmaya başlayacaksınız.