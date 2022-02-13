Emekliye Verilecek Ek Ödeme Hesaplara Yatıyor! Son Dakika

Emekli vatandaşları ilgilendiren son dakika haberi geldi. Emekli vatandaşlar hemen onay alacak ve nakit imkanından faydalanacaklar. Eğer emekli maaşı ile geçinmek zor oluryorsa maaş aldığınız bankadan başvurular yaparak nakit alabileceksiniz. Emekli olan vatrandaşlara kampanya yapan bankaların başında gelen Ziraat Bankası nakit kampanyası olarak 750 TL'ye kadar ödeme yapacağını açıkladı. Emekli bankası olarak da bilinen bu bankadan işlem yapacak olan kişilere 750 TL'ye kadar hemen ödeme verilecek.

Banka resmi internet sitesi üzerinden yaptığı bu açıklamda emekli maaşını kendi bankasından alan kişilere birden fazla nakit kampanyası yapacak. 750 TL'ye kadar nakit imkanından faydalanmak isteyenler belirli şartlara göre işlem yapacaklardır. 3 yıl boyunca maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alacaksanız banka sizlere hemen ödeme yapacaktır.

Ziraat Bankası Emekli Promosyon Kampanyası

Ziraat Bankası SGK üzerinden emekli maaşı alan ve 3 yıl boyunca kendi bankasından emekli maaşı alacak olan kişilere 750 TL emekli promosyonu veriyor. Banka yaptığı son açıklamada gelen zamlar ile birlikte en düşük emekli maaşının 750 TL olduğunu açıkladı. 750 TL'ye kadar emekli maaşı üzerinden emekli promosyonu alacak kişilere hemen sonuç verilerek hesaplarına hibe ödeme yatacak.

Cep telefonunuz üzerinden 4757’ye “PRO” yazıp bir boşluk bırakıp “TC Kimlik Numarasını yazarak SMS atarak hemen başvuru yapabilir veya 0 850 220 00 00 müşteri hizmetleirni arayarak da görüşme yapabilir ve emekli promosyonu almak için başvuru yapabilirsiniz. Ziraat Şubeleri, İnternet Şubeleri, Ziraat Mobil, Ziraat ATM’ leri üzerinden de 7 gün 24 saat başvuru yapma imkanı sağlanmaktadır.