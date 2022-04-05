Son Dakika: Asgari Ücretle Çalışanlara Bayram Parası 50.000 TL Ödeme Yapılacak. Nakit ihtiyacı olan asgari ücretlilere önemli haber geldi. Özel bankaların başlatmış olduğu bu kampanyada 50000 TL'ye kadar oturduğunuz yerden başvurunuzu gerçekleştirerek, onay alabileceksiniz. Bayram parası olarak Ramazan ayının sonuna kadar yapılacak olan bu kampanyaya katılacak olan kişiler, düşük faiz oranlarından yararlanarak nakit kullanabilecek ve ilk taksit ödemelerini Kurban bayramından sonra yapabilecek. Başvuru yapacak olan kişilerin banka şubelerine gitmeden de SMS atarak, başvuru yapabileceğini söyleyebiliriz. Bankaların belirlediği kredi politikalarına uygun olan ve banka kredi puanı yüksek olan vatandaşlar hemen sonuçlarını öğrenebilecektir.

Denizbank

50000 TL ne kadar, Denizbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına gönderin. Başvuru yapacak olan kişiler, ayrıca Denizbank'ın ihtiyaç kredisi kampanyasının resmi internet sitesi üzerinden kredi başvurusu yaparak katılabilecek. Sms ile veya internet üzerinden yapmış olduğunuz başvuru sonrasında kredi onayı alan vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek kimlikleriyle birlikte onaylı tutarı kullanabilecektir.

İŞ Bankası

İş Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler iş cep uygulamasına giriş yaparak buradan kredi başvurusunu yapabilir. 50000 TL'ye kadar 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli düşük faizli kredi kullanabilir. Ayrıca size en yakın iş Bankası şubesine giderek başvurunuzu gerçekleştirebilir ve bankanın internet sitesi üzerinden de kredi kullanabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası

Sms ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak, 44 11 numarasına bu mesajı gönderin. Yapılacak olan başvuru sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların yapı Kredi Bankası üzerinden hemen onay alacağı ve hızlı birşekilde ne kadar kredi onayı aldığı mesaj olarak gönderileceği açıklandı.

Akbank

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların banka hesabı olması durumunda, Akbank'ın resmi internet sitesi üzerinden veya Akbank Direkt uygulaması üzerinden internet bankacılığına giriş yaparak, 50000 TL düşük faizli kredi kullanabiliyorlar. Ayrıca SMS atarak, kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Cep telefonunuzun mesaj kısmından Kredi yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı 44 25 numarasına göndererek, Akbank'ın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılın...