Denizbank ve 2 Bankanın Gece Yayını Olay Oldu! Bankaya Gitmeden Yapılan Başvurularda 20.000 TL Onay Verilecek

Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar için başlatılan sondakika kampanyasında, düşük faiz oranlarıyla 20000 TL ödeme yapılacağı haberi geldi. Denizbank Garanti Bankası ve İş bankası tarafından başlatılan bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, 36 ay vadeye kadar düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanabilecekler.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda İş Bankası üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde onay alabilecek ve 20000 TL'ye kadar ödeme imkanından faydalanabileceksiniz. 36 ay vadeye kadar 3 ay ertelemeli olarak başlatılan bu kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Denizbank üzerinden 20000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Denizbank, başlatmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında 20000 TL'ye kadar nakit imkanından faydalanmak isteyen müşterilere 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır. 20000 TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorsanız, ilk taksit ödemesini de 3 ay ertelemeli ve toplamda da 36 ay vadeli olarak işlem yapabilir ve kredinizi kullanabilirsiniz. 20000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirecek banka üzerinden hızlı bir şekilde işleme girerek kredi kullanabiliyor.

Nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, Denizbank üzerinden 20000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almaları durumunda hemen ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olan bu kredi kampanyalarına SMS ile katılabiliyor. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına gönderin. Bu şekilde ihtiyaç kredisi başvurusu yapmış olacak ve sonucunu da 5 dakika içerisinde sizin cep telefonunuza gelecek olan mesaj ile göreceksiniz.

Garanti Bankası ve İş Bankası 20000 TL İhtiyaç Kredisi Kampanyası

Garanti Bankası ve İş bankası üzerinden 20000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapmak isteyen vatandaşlar için banka 36 ay vadeye kadar işlem yapmaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bu bankalar üzerinden hızlı bir şekilde işlemlerinizi gerçekleştirerek internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine giderek kredi kullanabilirsiniz. Banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olan onsekiz yaşından büyük olan herkesin, başvurularını gerçekleştireceği bu kampanyalara, ayrıca bankaların mobil uygulamaları üzerinden de 7 gün 24 saat verilmektedir. İhtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu hemen gerçekleştirebilirsiniz.