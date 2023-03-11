Son dakika: Asgari ücrete seçim öncesi ek zam jesti geliyor! İşte çalışanların alacağı yeni maaşlar...

Son dakika: Seçim öncesi Türkiye'de çalışanların merakla beklediği konuların başında asgari ücrete yapılacak olan zam geliyor. Hükümetin asgari ücrete yeni bir zam yapacağı konuşulurken, işçi ve memurların yeni rakamla ne kadar maaş alacakları da merak ediliyor. 2021 yılının başında yüzde 50'ye yakın bir zamla 4250 TL seviyesinden 8500 TL'ye yükselen asgari ücret, bu yılın ilk aylarında yükselen enflasyon nedeniyle tekrar zam yapılması gerekliliğini ortaya çıkardı.

Özellikle son dönemde pek çok şehirde yaşanan fahiş kira artışları, işçi ve memurların yeni bir zam beklemelerine neden oldu. Bu beklentiler doğrultusunda, asgari ücrete Nisan ayında yapılacak olan bir zamla Mayıs ayında yeni bir rakam maaşlara yansıtılabilir.

Sızdırılan kulis bilgilerine göre, asgari ücretin 10 bin TL olacağı konuşuluyor. Bu yeni rakamla birlikte, Türkiye'de asgari ücret ilk defa 5 haneli rakamları görmüş olur.

Ancak, bu rakamın kesinleşip, ne kadar bir artışın yapılacağı konusunda henüz bir resmi açıklama yapılmadı. Bu nedenle, işçi ve memurların yeni rakamlara dair merakları var.

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