SGK 45 mesleği bugün açıkladı! Şimdi kontrol edin! Mesleğiniz listedeyse 60 ay erken emekli olacaksınız!

Şimdi kontrol edin! Mesleğiniz listedeyse 60 ay erken emekli olacaksınız! SGK 45 mesleği bugün açıkladı! SGK, çalışanların emeklilik yaşlarını düşürmek için belirli mesleklerde çalışanlara erken emeklilik imkanı sağlıyor. Yıpranma primi adı verilen primler sayesinde emeklilik yaşını düşürebileceğiniz bu mesleklerden birinde çalışıyorsanız, 5 yıl önce emekli olabilirsiniz. İşte bu meslekler ve detaylar.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden yapılan düzenlemelerle çalışanların emekli olmaları oldukça zorlaştırıldı. Bundan dolayı, 8 Eylül 1999'da yapılan yasal değişiklik, bir EYT sorunu ortaya çıkardı. EYT ile alakalı olarak yılların biriken sorunu çözüm beklerken SGK, emeklilik yaşında avantaj sağlayan 45 mesleği açıkladı.

Emeklilik Yaşı Düşen Meslekler

SGK, belirli koşulların sağlanması durumunda bazı mesleklerde çalışanların emeklilik yaşlarında indirim yapıldığını açıkladı. Bu mesleklerde çalışanlara SGK tarafından yıpranma primi veriliyor. Yıllar boyunca toplanan bu yıpranma primleri de toplan prim gün sayısına ekleniyor. Hem çalışanın prim gün sayısı artıyor hem de emeklilik yaşı düşüyor. Mesleklere 90 gün ve 180 gün yıpranma hakkı veriliyor. Bu miktar meslekten mesleğe değişiyor.

SGK'nın erken emeklilik hakkı tanıdığı meslekler şunlardır: