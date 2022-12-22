Son dakika: Asgari ücret hakkında Cumhurbaşkanı açıkladı, Yeni Asgari Ücret Hakkında Son Gelişmeler

Türkiye’nin de beklediği gibi ihtiyaçlarını gidermek için tüm gün çalışan emekçilerimizin zamlarda gözlerini dikmiş durumda. Bakan bilginden uzlaşma sağlayacağız dedi. Hatta gelecek hafta 20 Aralık Salı günü yapılacak olan 3.toplantıda uzlaşmaya varacağını bildirdi. Milyonları merakla beklenen zam en kısa sürede belli olacağını da vurgulamıştır.

Asgari Ücrette Son Dakika!

Asgari ücret hakkında son gelişmelerinde toplantılar art arda sürerken bütün gözler 2023 yılında asgari zam ücreti ne kadar olacağı. Milyonlarında merakla beklediği asgari ücret zammında gözler 20 Aralık Salı gününe 3.toplantıya dikilmiş durumdadır. Ekonomik piyasalara göre iyi bir rakam verecekleri makul, fakat bunun yanı sıra özel sektörler, kamu çalışanları, dul, yetim aylığı engelli aylığı alanları emekli aylıklarını da etkileyecek.

Bu 3.toplantıda nefesler tutulmuş durumda. İşçilerin ve işverenlerin gözü bu toplantılarda asgari ücret ne kadar olacağı merak söz konusu, uyandırırken bir yandan milyonları da etkileyecek ekonomik zamlarda, asgari ücretle çalışanlar bir yandan sevinirken, bir yandan gider söz konusu olunca yapılacak olan zamda bir yandan mutlu olamıyorlar. Asgari ücret işçilerin ve işverenlerin ortak bir karara varacaklarını bakan tarafından uzlaşmaya varacaklarını bildirdi.

Asgari ücreti işverenler verir. Devlet tarafından hiçbir zaman işçilere ödenek sağlanmaz. Yalnız bu hususta işçilerimi emekçilerimizi hakları korumak altında bir asgari ücret rakamını da kurultay toplantıları ile devlet belirler. Asgari ücret işçilerin emekçilerin hayat şartlarını normale bindirmek için katkı, sağlayacak bir zam yapılması bekleniyor. Sayın bakanımız İşverenlerimizi zorlayacak ödemelerini kolaylaştıracağımız bir rakam belirleyeceğiz dedi. Bu konuda hem işçilerimizi hem de işverenlerimizi ortak kararı bulmamız gerekir dedi. Asgari ücret zammına çok az bir zaman kaldı diyen Bakan Soylu uzlaşmaya kısa bir zamanda varacağız sözüyle vurguladı.