Son dakika: Araç sahipleri depoları doldurmadan önce bakın! Benzine indirim yağmuru! 29 Kasım litre fiyatları

Son dakika: Benzine indirim yağmuru! Araç sahipleri depoları doldurmadan önce bakın! 29 Kasım benzin ve dizel litre fiyatları bomba... Benzin fiyatlarında brent petrol ve döviz kurunda yaşanan haberler sürekli olarak geliyor. Geçtiğimiz zamanlarda üst üste fiyat farklılığı yaşam sürdüren akaryakıtta fiyat farklılığı bu hafta gene devam etmekte.

Dizele İndirim!

Motorin litre fiyatlarına bu geceden sonra indirim geliyor. Esasında 28 Kasım 2022 Pazartesi gününden itibaren geçerli olması beklenilen indirimin 29 Kasım 2022 Salı gününden itibaren geçerli olacağı öne sürülüyor. Gelecek indirimle birlikte motorinin litre fiyatının İstanbul’da 23 lira 02 kuruşa Ankara’da ise 23 lira 16 kuruşa düşmesi bekleniyor.

Benzin, dizel ve LPG litre fiyatları

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzinin fiyatı: 20.17 liradan satılıyor

İstanbul Anadolu yakası motorinin litre fiyatı: 23.91 liradan satılıyor

İstanbul Anadolu yakası LPG’nin bir litre fiyatı: 10,46 liradan satılıyor

İstanbul Avrupa Yakası’nda bir litre benzinin fiyatı: 20.16 liradan satılıyor

İstanbul Avrupa Yakası’nda motorinin litre fiyatı: 23.89 liradan satılıyor

İstanbul Avrupa Yakası’nda LPG’nin litre fiyatı: 10,82 liradan satılıyor

Ankara'da benzinin litre fiyatı 20.31 liradan satılıyor

Ankara'da motorinin litre fiyatı 24,03 liradan satılıyor

Ankara'da LPG’nin litre fiyatı 10.78 liradan satılıyor

İzmir'de benzinin litre fiyatı 20.32l iradan satılıyor

İzmir'de motorinin litre fiyatı 24,07 liradan satılıyor

İzmir'de LPG’nin litre fiyatı 10,49 liradan satılıyor