Akbank Cebinde Kredi Kartı ve Banka Kartı Olanlar Duyuru Yaptı! 20.000 TL Ödeme Olacak Dendi! Haber Verildi!

Akbank, cebinde kredi kartı ve banka kartı olan vatandaşlar için 20000 TL kadar nakit ödemesi verici haberini verdi. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden ve kendi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyurudan cebinde kredi kartı ve cebinde bankamatik kartı kullanan tüm vatandaşlar başvurularına şubelere gitmeden 20000 TL ödeme olarak alabilecek. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte sizlere kredi ödemesi gerçekleştirecek ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak, hızlı bir şekilde kullandırılacak.

Akbank , nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kredi kampanyasında 36 ay vadeye kadar ödemelerini gerçekleştirerek, kredi kullanabilecekleri bu kampanyalar dahilinde ihtiyaç kredilerinde hızlı birşekilde hesaplarına yatırmaktadır.

3 ay ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde sizlerde ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, 20000 TL kredi ödemesini gerçekleştirmek için hemen aynı gün içinde işlem yapabilirsiniz. 20000 TL 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi, kullanabileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde kredi işlemlerinizi 5 dakika içerisinde yapabilirsiniz.

Cep telefonunuz üzerinden SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. 44 25 numarasına gönderilen mesaj sonrasında kredi işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların banka şartlarına uygun olmaları ile birlikte kredi ödemeleri hemen hesaplarına yatırılmaktadır. Cep telefonunuz üzerinden işlemlerinizi yapmanız durumunda sizlere, Akbank Direkt uygulamasına yönlendirin yapılacak ve Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında kredi işlemlerinizi hesaplarınıza yatıracaksınız. 5 dakika içerisinde kredi sonucunuzu öğrenebileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalara katılacak olan vatandaşlara banka hızlı bir şekilde sonuç veriyor.