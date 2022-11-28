Son Dakika: Annelere 21100 TL Ödeme Yapılıyor, TC Kimlik Numarasına Göre Ödeme Alacaksınız!

Son dakika haberine göre, TC kimlik numarası üzerinden yapılacak olan yeni başvurular, özellikle anne olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlara 21100 TL olarak hesaplarına yatırılmaktadır. Tc Kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda, sizleri verilecek olan bu kredilerde 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilecek ve onaylanan bu kredileri hesaplarınızı yatırarak hemen alabileceksiniz.

36 ay vadeli ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri halinde uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemelerini hızlı bir şekilde gerçekleştirerek banka şubelerine gitmeden de aşağıdaki bankalardan hemen hesaplarına ödemeler alabilmektedir. Anne olan kişiler sigortalı olarak çalışıyorlarsa özellikle çocukların okul masrafları için uygun faiz oranları ile birlikte kredi kullanabilmektedirler.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda, şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirebileceğini söyleyebiliriz. QNB Finansbank yapmış olduğu yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere TC kimlik numarası üzerinden başvuru gerçekleştiriyor.

Tc kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacak ve ne kadar kredi onayı aldığınızda hemen göreceksiniz. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusu, ayrıca banka şubeleri üzerinden ve bankanın resmi internet sitesi üzerinden de dilediğiniz zaman yapılabilen bir kredi kampanyasıdır.

DENİZBANK

Denizbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız ve kredi işlemlerinizi hızlı bir şekilde SMS ile ne kadar onay aldığını görmek istiyorsanız, cebimde kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Cebimde kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp doğum tarihini yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına göndermesi yeterlidir. 32 80 numarasına gönderilecek olan mesaj sonrasında kredi onayı alan tüm vatandaşlar, aynı gün içinde işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler.