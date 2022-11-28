Banka borçları mefta oluyor, sıfırlanıyor! TBMM'den geçti! Ziraat bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru

TBMM'den geçti! Ziraat bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru... Banka borçları mefta oluyor, sıfırlanıyor! Artık bankalara olan borçlarınızı ve kredi kartı borçlarını düşünmek zorunda kalmayacaksınız. Yaşam böylece sizin için çok daha kolaylaşacak. Borçlardan kurtulmak sizin çok daha bir şekilde yaşamınızı sürdürmenizi sağlayacaktır.

Artık bankalara olan borçlarınızı ve kredi kartı borçlarını düşünmek zorunda kalmayacaksınız. Yaşam böylece sizin için çok daha kolaylaşacak. Borçlardan kurtulmak sizin çok daha bir şekilde yaşamınızı sürdürmenizi sağlayacaktır.

Devlet Destekli Borç Kapatma Kredisi Nasıl Alınacak?

Öncelikle bundan yaralanmak isteyen kişiler ya altı aydır sosyal güvenceli bir işte çalışıyor olmalılar. Ya da emekli olmaları gerekmektedir. Ziraat Bankası, Vakıfbank veya Halkbank üzerinden başvuru gerçekleştirebilecekler.

Daha az bir miktar krediye ihtiyacınız varsa krediyi 50 000 TL olarak çekebilir ve 36 ay vade rahatlığı ile ödeyebilirsiniz. İlk üç ay borç geri ödemesini ötelemeniz de isterseniz mümkün olacak.

Başvuru sonrası çok kısa sürede kredi onayının çıkacağı bildirilmekte. Böylece çok kısa zaman sonrasında yeni devlet destekli kredinizi çekip tüm borçlarınızı aynı kredi altında birleştirmiş olacaksınız. Öteleme isterseniz üç ay borç ödemeden bir nefes alacaksınız. Devlet bankalarının sunduğu bu fırsat ile borçlu olan kimse kalmayacak.

haber24.com özel haber