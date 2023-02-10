Son Dakika: Anne babalara devletten 1300 TL doğum yardımı desteği: Türk vatandaşı olmak yeterli!

Son Dakika: Türk vatandaşı olmak yeterli! Anne babalara devletten 1300 TL doğum yardımı desteği. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplumun her kesimine yapılacak sosyal yardım miktarının artacağını duyurmuştu. Bunlar arasında doğum yardımı desteği de bulunuyor.

Doğum Yardımı Nedir?

Doğum yardımı Aile Bakanlığı tarafından dar gelirli ve çocuklu ailelere destek olmak amacıyla verilmektedir. 15 Mayıs 2015’te veya bu tarihten sonra doğum yapan annelere 5 sene içinde başvurmaları şartıyla 1300 TL’ye kadar nakit doğum yardımı yapılmaktadır.

Doğum Yardımı Başvuru Şartları

Doğum yardımı başvuru yapmak için Türk vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak yeterlidir. Çocuk sahibi olan bütün aileler doğum yardımı parasından faydalanabilir.

Türk vatandaşı ya da Mavi Kart sahibi olmak Anne veya babanın ya da her ikisinin Türk vatandaşı ya da Mavi Kart sahibi olması A101 9 Şubat aktüel kataloğu damping tesiri yaratacak! 3'lüsü tamı tamına 52 lira 50 kuruşa satılacak! 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında canlı doğum gerçekleştirmek Doğum izni başlamadan önce kadının bir işyerinde çalışıyor olması (Doğum izni başlamadan önce işten ayrılanlar bu ödeneği alamıyor.) Kadının doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün sigorta primi yatırılmış olması Doğum parası almak isteyen kadının işyerindeki sigortalılık halinin devam etmesi

Doğum Yardımı Başvurusu Nereden Yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın web sitesi üzerinden 'Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi' doldurularak gönderildiği taktirde herkes doğum yardımından yararlanabilir.