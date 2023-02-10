Parası olan şimdi alsın! Ayçiçek yağında devasa indirim yapıldı: Ayçiçek yağ fiyatlarına 55 TL indirim yapıldı

Ayçiçek yağ fiyatlarına 55 TL indirim yapıldı. Parası olan şimdi alsın! Ayçiçek yağında devasa indirim yapıldı. Yapılacak olan düzenlemelerle marketlerin de kendilerine uygun olarak düzenlemelerin yapılması ve indirimli fiyat avantajlarına sahip olunması oldukça önemli olduğu için bu kapsamda bu şekilde devam edilmesi gerekmektedir. Özenli bir şekilde gerçekleştirilecek işlemler sonrasında herhangi bir sorun meydana gelmeden ihtiyaçların alınabileceği ve 5 LT kadar çiçek yağı hediyesi ile müjdelerin devam ettiği de vurgulanmaktadır. Bu fiyatlardan yararlanmak isteyen kişilerin marketlere giderek alışverişlerde bulunmaları gerektiği bilindiği için kapsamlı bu şekilde hareket edilmesi özellikle önemli olarak görülmekte ve kişilerin de bu şekilde devam etmeleri gerektiği belirlenmektedir. Neticede yapılacak olan indirimli fiyatlar hakkında kişilerin de gerekli düzenlemeleri yaparak marketlere gidip alışverişlerini yapmaları gerekmektedir.

Ayçiçek Yağında Devasa İndirim

4 litrelik ayçiçek yağına o marketten büyük indirim yapıldığı belirtilerek ayçiçek yağı fiyatında yaşanılan indirim ardından 4 litre Onur Bereket Ayçiçek Yağı 119,99 TL'ye kadar düştüğü bildirildi.

Tüm bunların yanı sıra Yudum 4 litre ayçiçek yağı fiyatı 175 TL olurken 119 TL'ye satılan bu ürünün toplam 55 TL daha ucuz bulunduğu ifade edildi.

haber24.com özel haber