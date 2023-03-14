Son dakika: Altın haberi geldi, Altını Olanlar Dikkat İslam Memiş’ten Kritik Uyarı Geldi

Altın piyasalarında dalgalanmalar yaşanmaya devam ederken ünlü isimden kritik uyarılar yapılmaya devam ediyor. İslam Memiş altın ile ilgili çok çarpıcı uyarılar yapmaya devam ediyor. Önümüzde ki yeni haftada ise farklı gelişmelerin yaşanacağı iddia ediliyor. Altında sert düşüşler yaşanmaya devam ederken İslam Memiş’ten altın ile ilgili kritik uyarılar yapılıyor.

Altın piyasalarını detaylı olarak ele alan İslam Memiş altına yatırım yapanları yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Memiş yapmış olduğu incelemelerde yatırımcıları güzel günlerin beklediğini ifade ediyor. Yeni haftada altın piyasalarında hareketli günler yaşanacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor. İslam Memiş’in görüşleri bu yönde ele alınıyor.

Yeni Haftada Altın Yatırımcılarının Yüzleri Gülecek Memiş Açıklama Yaptı

Altın piyasalarında geçen hafta çok sert düşüşler yaşanması yatırımcıları bir hayli hayal kırıklığına uğrattı. Ancak piyasaları analiz eden İslam Memiş yeni haftada yatırımcıların yüzlerini güldürecek hareketlilik beklediklerini ifade ediyor. Genel olarak ele alındığında geçen haftayı sert düşüşlerle kapatan altın önümüzde ki hafta bir anda yükselişe geçecek gibi görünüyor.

Ünlü analist İslam Memiş tarafından yapılan açıklamada yeni haftanın ilk gününde altının yükselişe geçeceği ifade ediliyor. Altına yatırım yapanların bu hafta yüzlerinin güleceği gelen diğer iddialar arasında yer alıyor. İslam Memiş TV100 kameralarına çok çarpıcı açıklamalarda bulunarak dikkat çekmeyi de başardı.

İslam Memiş’in Altın İle İlgili Beklentileri

Yaşanan son ekonomik gelişmeleri tv100 ekranlarında kaleme alan İslam Memiş altın ve gümüş ile ilgili beklentilerini de bu şekilde açıklamış oldu. Altın ve gümüş alacaklar ise bu açıklama karşısında büyük bir şaşkınlık içerisine girdiler. Memiş’in yapmış olduğu açıklamalarda şu detaylar yer alıyor.

Amerika Merkez bankasında dolar bir anda yükseliş yaşarken emtia da ise önemli gerilemeler yaşandı. Bu da direkt olarak altında sert düşüşler yaşanmasına neden oldu. Ancak yeni haftanın başlarında altın ve gümüşte bir anda yükselişler yaşanacağını bekliyoruz. İslam Memiş TV100 ekranlarında bu açıklamalara yer verdi. Yatırımcılar ise şimdiden yeni haftanın başlamasını merak içerisinde bekliyor.