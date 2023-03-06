Son Dakika: Altılı Masa Toplantı Sonrasında Açıkladı! Aday Kılıçdaroğlu

Haftaya sıcak gelişmeler ile başlayan Türkiye, Millet İttifakı'nda yaşanılan olaylar ile gündemde yer almıştı. Geçtiğimiz günlerde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin bir kıskaca alındığını söylemiş ve bu dayatmaya boyun eğmeyeceklerini ifade ederek masaya veda ettiğini açıklamıştı. Daha sonra Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a Cumhurbaşkanlığı adaylığı çağrısında bulunan Akşener, iki belediye başkanından ret almıştı. Bugün erken saatlerde ise Yavaş ve İmamoğlu ile bir görüştürmeye gerçekleştiren İyi Parti Lideri Meral Akşener altını masaya geri döndü ve parti liderleri ile cumhurbaşkanı adayını belirlemek için önemli bir toplantısı yapıldı. 6 liderin katılımı ile millet ittifakı toplantısı 16.00'da başladı ve 20.30'da bitti. Cumhurbaşkanı adayını belirleyen toplantı sonucu merak konusu olmuş ve yapılacak olan açıklamalar gündemde yer almıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olduğu belirtildi ve Altılı Masa üyelerinin genel başkanlarının cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı yönünde bilgiye ulaşıldı. Bugün ilk olarak İyi Parti, CHP, Deva Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi, Saadet Partisi ev bir araya gelerek adayı belirledi. Yaklaşık 4,5 saat süren toplantısı sonrasında Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu açıklandı. Bunun yanı sıra 5 partinin genel başkanlarının da cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı bilgisi gündemde yer aldı.

Millet İttifakı yani Altılı Masa’da cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması yaşanmış ve kritik toplantı sonucunda elde edilecek olan bilgiler merak konusu olmuştu. Toplantıda cumhurbaşkanı adayının belirleneceği açıklanmış ve İyi parti lideri Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı olmasına itiraz etmişti.

Altlı masa toplantısı sonrasında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir açıklamada bulundu ve herkese hoşgeldiniz diyerek konuşmalarına başladı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Altılı Masa cumhurbaşkanı adayı olduğu belirtildi.