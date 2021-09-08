Son Dakika, Aktifbank kendi internet sitesinden 40.000 TL para vereceğini duyurdu

Son dakika kredi kampanyasını Aktifbank duyurdu. Özellikle bankalardan kredi notu yüzünden onay alamayan kişilere banka 40.000 TL'ye kadar kredi onayı vereceği açıkladı. Aktifbank kredi notu düşük olan kişilere verdiği bu kredileri 36 ay vadeye kadar bölecek. Aktifbank yapmış olduğu açıklamada pandemi döneminden beri başlatılan ve hemen onay verilen kredi kampanyalarının devam ettiğini, kredi almak isteyenlerin bankalara gitmeden ev veya iş adreslerinde kredi kullanabileceğini duyurdu. Sizlerde Aktifbank üzerinden 40.000 TL'ye kadar kredi kampanyasına katılabilir ve bu şekilde kredinizi hemen hesabınıza aktarabilirsiniz.

Aktifbank Kampanyası Detayları...

Aktifbank, ilk zamanlarda PTT üzerinden kredi veriyordu. Şimdilerde de hem emekli olan hem de çalışan kişilere PTT üzerinden Aktifbank kredisi verilmeye devam ediyor. Bu sebepten ötürü bankalardan kredi alacak olan kişilere, düşük faiz oranları ile 40.000 TL ödeme devam ediyor. 36 ay vadeli olarak verilecek bu kredilerde, düşük kredi notu olan kişiler için yeni bir kampanya başlatıldı. Sizlerde SMS atarak veya bankanın internet sitesine girerek başvurunuzu yapabilirsiniz.

Aktifbank 3050 numarasına mesaj atılarak onay alınacak...

Aktifbank üzerinden en kolay başvuru yöntemlerinden birisi SMS kredi başvuru yöntemidir. Banka üzerinden kredi alacak kişiler, 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli kredilerini SMS atarak ne kadar onay aldıklarını görebileceklerdir. Aktifbank 3050 numarasına atılan mesaj ile birlikte 10 dakika içinde sizlere kredi sonucunu verecektir. Kredi sonucu olumlu olan kişiler, bankalar üzerinden hemen kredi kullanabilecek ve sonucunu da hemen öğrenecek.

Başvuru yapmak için; Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı da yazarak 3050 numarasına mesaj olarak gönderin. Bu şekilde yapılan başvuru sonucu cep telefonunuza gelecek ve onay alırsanız da ev, iş adresinizde, ptt şubelerinde bu kredileri kullanabileceksiniz.

Banka ayrıca kendi internet sitesi olan nkolaykredi.com.tr adresinden de başvuru yaptırıyor. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyenler, resmi internet sitesi üzerinden kredi başvuru formunu doldurarak 40.000 TL'ye kadar kredi onayı veriyor. Kredi alacak kişiler, onay alırsa, SMS kredilerde olduğu gibi ev, iş adreslerinde veya PTT şubelerinde onaylı tutarı kullanabileceklerdir.