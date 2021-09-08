Yapı Kredi Bankası 0.88 Faizle Kredi Verecek mi? Açıklama Yaptı, Başvurular Nasıl Yapılacak?

Yapı Kredi Bankası üzerinden 0.88 faizli kredi haberleri oldukça fazla çıkmaya başladı. Bankadan yapılan açıklama ile birlikte, şu an için bu şekilde bir kredi kampanyasının olmadığı söylendi. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişilere, 12 ay, 24 ay ve 36 ay vadeler ile kredi verileceğini açıklayan bu banka, kişilerin kredi notuna göre de onay vereceğini duyurdu. Önümüzdeki aylarda devlet destekli olarak krediler verileceği için, eğer destek alınması durumunda Yapı Kredi Bankası'da 0.88 faizli, sadece borç kapatma için kredi imkanı sağlayacak. Ama bu kredilerin şu an için ne zaman verileceği belli değil. Banka yaptığı açıklamanın sonunda da kredi almak isteyenlere hemen kredi sonucunu vereceği yeni bir kampanya başlattığını duyurdu. Sizlerde Yapı Kredi Bankası güncel faiz oranları ile hemen kredi başvurusunu yapabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası Güncel Kredi Kampanyası ile 200.000 TL'ye kadar onay vereceğini duyurdu

Bankadan yapılan açıklama sonrasında 200.000 TL'ye kadar hemen banka üzerinden kredi kullanabileceksiniz. Başvuru yapmak isteyenler, kredi almak istiyorsa 36 ay vadeli 1.79 faiz oranları ile kredi kullanabileceklerdir. Şu an için banka SMS ile kredi başvurularında 5 dakika da sonuç veriyor. Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, Bireysel, TC KİMLİK ve Aylık gelir yazarak 4411 numarasına mesaj ataiblirsiniz. SMS attıktan hemen sonra kredi sonucu uygunsa banka kişilere kredilerini banka şubelerinden kimlik ve gelir belgesi ile kullandıracak.

Bankadan Hemen Onay Alın!!!

Yapı Kredi Bankası kredi başvurusunu SMS ile yapamayan kişiler, en yakın Yapı Kredi Bankası şubesine giderek kredi başvurusunda bulunabilirler. Banka SMS ile hemen onay verdiği gibi ayrıca banka şubelerinden de ne kadar kredi onay vereceğini sizlere söyler. Banka şube yetkisinde 200.000 TL'ye kadar kredi almak isteyenler, banka şubelerine giderken, kimlik, gelir belgesi ile gidebileceklerdir. Almış olduğunuz bu kredilerde banka sizin diğer tüm banka borçlarınızı da kapatacak. Bütün bankalarda olan kredi ve kredi kartı borçlarınız hesaplarak sizlere kredi imkanı sunulacak. Bu şekilde kredilerinizi hemen hesaplarınıza atabilecek ve kredinizi aynı gün içinde düşük faizlerle kullanabileceksiniz.