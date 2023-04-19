Ödeme Bekleyenlere Duyuru: TC Kimlik Numarasının Son Hanesine Göre Yapılan Ödemeler Tamamlanıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ödeme bekleyen binlerce kişiye müjdeli haber geldi. TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılan ödemelerin tamamı yarın tamamlanacak ve hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacak. Ödemeler yarın saat 13.00'ten itibaren hesaplara yatırılacak.

Destek Ödemeleri Yarın Hesaplarda Olacak

Ayrıca, destek ödemeleri için de açıklama yapıldı. TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılan ödemeler yarından itibaren hesaplara yatırılacak. TC kimlik numarasının sonu 0 ve 2 olan kişilerin paraları 20 Nisan'da yatacak. TC kimlik numarasının sonu 4, 6 ve 8 olanların ise ödemeleri daha önceden aktarıldı.

Tarımsal Destek Ödemeleri Yapıldı

Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, çiftçilere toplamda 1 milyar 404 milyon 621 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün hesaplarına aktarıldığını bildirdi. Destek ödemeleri çiğ süt, büyükbaş hayvan besi, sürü yöneticisi, manda, hububat-bakliyat ve dane mısır, sertifikalı tohum üretim, malak, hayvan gen kaynaklarını koruma, çiftlik muhasebe veri ağı ve mazot-gübre desteği olarak yapıldı.

Özetle, TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılan ödemelerin tamamı yarın tamamlanacak ve destek ödemeleri de yarından itibaren hesaplara yatırılacak. Tarımsal destek ödemeleri de bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldı.