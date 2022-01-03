Son Dakika: Akbank Duyurdu Acil İhtiyacınız Varsa 45.000 TL ATM Üzerinden Hemen Ödeyecek

Akbank nakit ihtiyacı olan vatandaşlara ATM üzerinden 45.000 TL ödeyeceğini açıkladı! Akbank'ın yeni düzenlemiş olduğu kampanyaya başvuruda bulunarak 45.000 TL nakit ödemenizi alabilirsiniz. Akbank'ın resmi internet sitesinden yapmış olduğu bu duyuruya göre ekonomik sıkıntı yaşayan ve bankadan kredi alamayan vatandaşlara Akbank uygun faiz oranları ile kredi vereceğini ve bu krediler de 36 ay vadeye kadar işlem yapılacağını duyurdu. Akbank'ın başlatmış olduğu bu kampanya son dakika da sıcak haber olarak basına yansıdı. Akbank başvuru yapan vatandaşlara 45000 TL başvuru onayı verecek

Akbank'ın 45 bin TL'lik kampanya duyurusu!

Akbank'ın düzenlemiş olduğu bu kampanya 45.000tl ödemeleri belirli müşteriler ve belirli vatandaşlara verilecek kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar banka hesaplarının olmaması durumunda internet bankacılığı üzerinden Onay alabileceklerdir. Akbank'tan Yapılan bu kampanyaya göre işlem yapan vatandaşlara banka hemen sonuç vermektedir. Akbank ihtiyacı olan vatandaşlara ihtiyaç kredisi kullanılacak bunu kredi notu ve kredi sicili ne bakarak verecektir. Akbank ihtiyaç kredilerini 36 ay vadeye kadar ve ilk taksitlerinde 3 ay ertelemeli olarak yapmayı planlamaktadır.

Akbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlara sms ile başvuru imkânı da sunulmaktadır. Akbank ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında katılacak olan vatandaşlara uygun faizlerle alacakları bu kredilerde şartlara uyumaları sonucunda hemen onay verebilecek. Sms ile başvuruda bulunmak için kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazıp 4425 numarasına gönderebilirsiniz Ayriyeten 444 25 25 numaralı telefona arayarak Kredi başvurusunda bulunabilir. Detaylar hakkında bilgi alabilirsiniz SMS ile kredi başvurusunda bulunan vatandaşlar banka hemen geri dönüş yapacak gelen mesajdan sonra ihtiyaç kredi nizi hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu kampanya kapsamında Akbank'tan başvuru yapmak isteyen vatandaşların kredi notu oldukça önemlidir Kredi notu düşük olan vatandaşlar kredi onayı alamayacaklar 1200 ve üzerinde kredi notu olan vatandaşlar bankadan onay alarak ihtiyaç kredileri kullanmaya başlayabilecekler.

Sizde emekli iseniz ve emekli maaşınızı Akbank’tan alıyorsanız, kredi notunuz 1200 ve üzerinde ise, nakit paraya da ihtiyacınız varsa hemen Akbank’ın düzenlemiş olduğu 45.000 TL nakit destek kampanyasına katılabilir nakit ihtiyacınızı giderebilirsiniz.