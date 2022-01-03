Bankalardan 5000 TL Nakit Kampanyası Başladı: Başvuru Yapanlar Şart Olmadan Hesaba Atacak!

Bankalardan vatandaşlara müjde başvuru yapan her vatandaşa 5000 tl kredi kampanyası başlatıldı! Acil olarak nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 5000 TL'ye kadar kredi veren bankalar kredi onayını hemen gerçekleştirecek.

İşte ihtiyaç kredisinin detayları haberimizde…

Toplamda 5 banka birlikte iş birliği yaparak kredi kampanyası başlattı. 5000 TL'ye kadar nakit imkânı sunan bu bankalar onay sürecini de kısa zamanda vatandaşa bildiriyor. Kredi notu 1200 ve üzerinde bulunan her vatandaş hızlı bir şekilde kredi onayı alabilecek ve nakit ihtiyaçlarını giderebilecek tir bankalar resmî web sitelerinden hızlı bir şekilde kredi onayı vereceklerini duyurdular. Banka politikalarına uygun iseniz bu kredilerden faydalanabilecek siniz 36 ay vadeli olan bu krediler ile sıkıntılarınızı giderip rahat bir nefes alabilirsiniz. Başvuru onayı sonrası derin bir nefes almanızı sağlayacak olan bu krediler Denizbank tarafından uygulamaya konmaya başlandı. 5000 TL'ye kadar olan bu krediyi 36 ay vadeli olarak ödeyebilecekler. Kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar ve acil nakit ihtiyacı olanlar için derin bir nefes aldıracak olan bu krediye başvuruda bulunabilecek siniz başvurularınızı SMS yolu ile gerçekleştirebilirsiniz Cep telefonunuzun SMS kısmına kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını girerek 32 80'e Gönderebilirsiniz Kredi notuna uygun olan her vatandaşın kredi onayı verilecektir.

Akbank'ın sunmuş olduğu kredi kampanyası!

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu gerçekleştiren vatandaşlar 5000 TL'ye kadar kredi imkanından faydalanacaklar. Hızlı bir şekilde onay verilecek olan bu Kredi de 36 aylık vade seçeneği bulunuyor. Bankanın mobil uygulamasından başvuru yapıp 5000 TL'lik kredi imkanından 36 ay vade boyunca ödeme koşulu ile faydalanabilirler kredinin Online olarak da kullanabilme imkânı vardır.

Fiba Banka dan her vatandaşa kredi kampanyası

Nakit kredi kampanyası gerçekleştiren bankalar arasında Fiba Banka da bulunuyor. Müracaatta bulunan müşterilere 36 ay vade ve ilk taksitleri 3 ay ertelemeli olarak Kredi kampanyasını resmî web sitelerinden duyurdular SMS ile kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar T.C. kimlik Numaralarını 3422 mesaj olarak gönderebilirler Kredi notuna uygun olan vatandaşların ihtiyaç kredileri anında onaylanacak.