Son Dakika! Akbank, Denizbank ve Garanti Bankası Açıkladı ve Ödemeler Verilecek Denildi! Bugün Başlıyor!

Akbank Denizbank ve Garanti Bankası üzerinden ödeme alacak olan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere 3 ay ertelemeli kredi ödemeleri verilecek.

Akbank Denizbank ve Garanti Bankası üzerinden başvuru gerçekleştirmeniz halinde sizlere verilecek olan bu ödemelerden faydalanmak isteyen tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi ödemeleri hızlı birşekilde hesaplarına yatırılarak kullandırılmaktadır.

Akbank Denizbank Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara 100000 TL'ye kadar 24 ay vadeli 50000 TL'ye kadar ise 36 ay vadeli kredi ödeme tablosu oluşturuyor.

Başvurusunu gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için özellikle kredi ödemelerini yapacak olan vatandaşları bu üç banka üzerinden dilediğiniz zaman bireysel tüketici kredisi kampanyası adı altında işlem yapacağınızı söylemek isteriz.

kredi başvurusu nasıl olur?

Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, acil ihtiyacınızın olması durumunda, şubelere gitmeden yapacağınız işlemlerde özellikle banka müşterisi olan kişilerin internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kredi alabileceğini söylemek isteriz.

Akbank Denizbank ve Garanti Bankası, kendi banka müşterilerine uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirirken, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda aynı gün içinde kredilerin mobil uygulamalar üzerinden de hesaplara yatırmaktadır.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişilere, Akbank Direkt uygulaması üzerinden vereceği tüm kredilerde 3 ay ertelemeli olarak masrafsız ve gelir belgesiz olarak kredi işlemleri gerçekleştirmektedir. Akbank Direkt uygulamasına giriş yapmanız durumunda sizlere uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri verilmektedir.