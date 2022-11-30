1-2-3-4-5-6 Aralık Tarihleri Arasında TC Kimlik Numarasına Göre 75000 TL Ödeme Alacağınız Açıklandı! En Düşük Limitlerle

Aralık ayı itibari ile birlikte Yapı Kredi Bankası ile birlikte, Denizbank tarafından yapılan kampanyada, TC kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulama sonrasında kredi notu 1500 ve üzerinde olan herkes 75000 TL 24 ay vadeli kredi alabilecek.

Başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için yapılacak olan işlemlerde, Yapı Kredi Bankası ile birlikte, Denizbank üzerinden yapacağımız tüm işlemler haricinde sizlere ihtiyaç kredisiyle birlikte borç transferi kredisi verilecektir.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşların başvurularını gerçekleştirmeleri halinde onay olabilecekleri bu kampanyalar dahilinde kredi ödemeleri hemen verilmektedir. 75000 TL kredi almak istiyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız sizlerde Yapı Kredi Bankası ve Denizbank tarafından yapılan bu kampanyaya katılabilirsiniz.

75000 TL TC kimlik numarasına göre, kredi başvurusu nasıl yapılır?

Acil ihtiyacı olan kişiler, özellikle kredi başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirebilecekleri bankaların başında gelen Denizbank, SMS ile sizlere kredi onayı vermektedir. Sms ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvuru yapmak isteyen tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda, cebimde kredi kampanyasına katılabilir ve Denizbank üzerinden yapılan bu kampanya aracılığı ile birlikte, kredi kullanabilmektedir. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulamada, kredi puanı uygun olan tüm vatandaşlar, onay alabilmektedir. Denizbank, SMS ile kredi başvurusu yapmak için kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi boşluk bırakarak yazdıktan sonra 32 80 numarasına mesaj gönderebilirsiniz.

Sadece DenizBank üzerinden değil ki, Yapı Kredi Bankası üzerinden de SMS atarak, kredi alabiliyorsunuz. Banka hesabı olan vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası, mobil uygulamaları üzerinden yapacakları başvurular haricinde kendi bankasına kayıtlı olmuş olan cep telefonları üzerinden SMS atarak da 7 24, ne kadar kredi onayı alacağını görebiliyor. Bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi yazarak, 44 11 numarasına göndermeniz durumunda, Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. 1 ve 6 Aralık tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşları, bankalar düşük faiz oranları ile birlikte kredi imkanları sunarken, 75000 tl onay alırsanız, 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturabileceğiniz de söylemek istiyoruz.